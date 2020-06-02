Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que vazamento de dados pessoais é 'clara medida de intimidação'
Feito por grupo de hackers

Bolsonaro diz que vazamento de dados pessoais é 'clara medida de intimidação'

Em uma publicação no Facebook, Bolsonaro também disse que está adotando medidas legais contra os responsáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 15:08

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:08

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) classificou como "clara medida de intimidação" a divulgação, por um perfil que se identifica como sendo do grupo de hackers Anonymous Brasil, de seus dados pessoais e de dois de seus filhos.
Em uma publicação no Facebook, Bolsonaro também disse que está adotando medidas legais contra os responsáveis.

Veja Também

Ministro determina que PF investigue vazamento de dados de Bolsonaro

Hackers expõem dados pessoais atribuídos a Bolsonaro, filhos e aliados

"Em clara medida de intimidação o movimento hacktivista 'Anonymous Brasil' divulgou, em conta do Twitter, dados do presidente da República e familiares. Medidas legais estão em andamento, para que tais crimes não passem impunes", escreveu.
Os filhos do mandatário que também tiveram dados pessoais divulgados foram o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Também foram expostas informações atribuídas à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ao deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP). Pouco depois, as informações foram retiradas do ar.
O Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar o vazamento.
"Determinei à PF a abertura de inquérito para investigar vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e demais autoridades. As investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas", afirmou o ministro André Mendonça pelo Twitter.

Veja Também

Celso de Mello rejeita pedido de apreensão de celular de Bolsonaro

Governo quer participar da escolha do comando do Congresso, diz Eduardo Bolsonaro

O caso também está sendo apurado pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional).
Os dados vazados, em sua maioria, são públicos e estão disponíveis em informações prestadas pelos atingidos à Justiça Eleitoral e a órgãos de controle da União.
Procurado pela reportagem, o grupo afirmou que divulgou o número do CPF, telefones e Whatsapp, e-mails, endereços, renda e bens. No site da Justiça Eleitoral há uma lista dos bens e salários de todos os políticos, mas dados pessoais não eram públicos.
"Os dados foram soltos no dia 1 de janeiro, às 21h30, pelo @AnonymouBrasil. Depois disso houve uma discussão com o Douglas [Garcia] e fomos suspensos", afirmou o grupo.
Após o grupo ser suspenso pela rede social, eles já criaram um novo endereço. "Estávamos há 8 anos com o twitter @AnonymouBrasil, depois dos vazamentos do Bolsonaro, filhos e afiliados, a conta foi suspensa. Seguimos com essa secundária. #Anonymous #Antifascista".
Um outro perfil também criado pelo Anonymous chegou a publicar fotos de um dos documentos. Um deles mostra o registro de uma empresa digital, com capital social de R$ 1.000, em nome de Bolsonaro e dos filhos. O endereço não foi exposto, mas o grupo incluiu uma foto da casa onde a empresa estaria registrada.

Veja Também

Defensor da retomada, Bolsonaro deve liderar plano contra recessão

Bolsonaro pede a apoiadores que não saiam às ruas em dia de protesto contra o governo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados