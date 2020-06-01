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Bolsonaro pede a apoiadores que não saiam às ruas em dia de protesto contra o governo

No próximo domingo (7), em Brasília, está convocada uma manifestação contra o presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 12:23

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 12:23

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) orientou seus apoiadores a não irem para as ruas no próximo domingo (7), em Brasília, já que foi convocada uma manifestação antifascista para o mesmo dia.
"Olha, estão marcando domingo um movimento, né? Deixa eles sozinhos domingo. Eu não coordeno nada, não sou dono de grupo. Não participo de nada. Só vou prestigiar vocês, que estão me apoiando, fazem um movimento limpo, decente, pela democracia, pela lei e pela ordem. Eu apenas compareço", disse.
"Não conheço praticamente ninguém destes grupos. Eu acho que, já que eles marcaram para domingo, deixa eles domingo lá", completou Bolsonaro.
Todos os domingos, bolsonaristas a favor do governo, de intervenção militar e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF) passam pela Esplanada dos Ministérios e se aglomeram diante do Palácio do Planalto, onde o presidente os espera para cumprimentá-los.

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Ativistas que se dizem contrários ao fascismo haviam convocado manifestação para o mesmo local no sábado (6). No entanto, o ato foi remarcado para a manhã de domingo.
Bolsonaro falou com os apoiadores na manhã desta segunda-feira (1º) em uma pista de acesso na área interna do Palácio do Alvorada, longe dos jornalistas. Do lado de fora, mesmo quando ele ignora a imprensa, emissoras de TV conseguem captar o áudio da conversa do presidente com a claque.
"A imprensa não vai poder dizer mais que eu estou agredindo ela, está certo? Conversar com o povo porque este pessoal aí não... se transmitisse a verdade, tudo bem, mas deturpam, inventam", disse Bolsonaro.
A conversa foi transmitida ao vivo por apoiadores e pela própria equipe da Presidência da República.

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Na interação, Bolsonaro voltou a defender que a população se arme e fez críticas ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Ele responsabilizou seu ex-auxiliar por uma instrução normativa que dificultava posse e porte de arma.
"Por isso, naquela reunião secreta, o Moro, de forma covarde, ficou calado", disse Bolsonaro. "Este era o cara que estava lá, perfeitamente alinhado com outra ideologia que não era a nossa. Graças a Deus ficamos livre dele", afirmou Bolsonaro.
Diante do apoio do grupo ao seu discurso, o presidente afirmou não estar pensando em reeleição, disse que "uma arma legal não é para cometer crime, é para evitar crime" e que a campanha do desarmamento foi para cima do "cidadão de bem", "não foi para cima de quem tem arma legal".
"Queremos o povo armado de forma legal", disse Bolsonaro.

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O presidente Bolsonaro enfrenta o seu pico de rejeição desde o início do mandato, em janeiro do ano passado. Segundo pesquisa Datafolha da semana passada, 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Recorde na gestão, esse número era de 38% no levantamento anterior, no final de abril.
Por outro lado, 33% dos brasileiros consideram sua gestão ótima ou boa. Já aqueles que acham o governo regular, potenciais eleitores-pêndulo numa disputa polarizada, são 22%.
De acordo com a mesma pesquisa, as possibilidades de impeachment e de renúncia do presidente continuam dividindo a população praticamente ao meio. Disseram que o Congresso não deve abrir processo para afastar o presidente 50% dos entrevistados. Para 46%, o Legislativo deveria dar início ao processo. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em relação à renúncia, 50% acreditam que o presidente não deve renunciar, enquanto a taxa de quem defende a renúncia de Bolsonaro atingiu 48%.

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