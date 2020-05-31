Protestos acabam em conflitos com a PM no Rio e em São Paulo

Policia entra em ação com spray de pimenta para conter manifestantes pró e contra o governo durante manifestação em Copacabana (RJ) Crédito: BÁRBARA DIAS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Protestos realizados neste domingo (31) nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro, terminaram em confronto entre os manifestantes e apoiadores e entre os manifestantes e Polícia Militar, que utilizou spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os grupos em conflito.

O clima foi tenso na Avenida Paulista, em São Paulo, onde a PM acabou controlando os confrontos. A primeira confusão começou por volta de 13h, quando torcedores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos se manifestavam contra o fascismo e em defesa da democracia. Inicialmente, o embate foi com um grupo de defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que também realizavam ato no local a favor da reabertura do comércio durante a pandemia.

Agora há pouco na Av. Paulista, Gaviões da Fiel antifascistas pic.twitter.com/f8MnAdqhoE — Luciana Boiteux (@luboiteux) May 31, 2020

A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os grupos, que revidaram com pedras. Ainda não há informações sobre feridos. Pelo menos três torcedores foram detidos pela Polícia Militar (PM)

Imagens da Globonews e da CNN Brasil mostram a tropa de choque avançando contra os manifestantes, que revidavam com pedras. Eles usam preto e são ligados a torcidas organizadas e movimentos sociais.

Cerca de 30 minutos antes, a PM já havia usado bombas de efeito moral para impedir um conflito entre dois manifestantes antigoverno e a favor de Bolsonaro, na altura de uma das entradas da estação Trianon-Masp, na Avenida Paulista. (Equipe AE)

No fim da tarde deste domingo (31), imagens da GloboNews mostravam que, com a ação que dispersou os manifestantes pró-democracia, a Paulista ficou livre para os apoiadores de Jair Bolsonaro, que se concentravam na altura do prédio da Fiesp.

RIO DE JANEIRO

A movimentação de dois grupos de manifestantes na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, terminou com um princípio de confusão neste domingo (31). Vestidos de preto, manifestantes de um grupo contrário ao presidente Jair Bolsonaro foram dispersados com o uso de bombas de gás. Durante a tarde, houve confronto entre policiais e opositores de Jair Bolsonaro nos arredores do Palácio Laranjeiras, a sede do governo estadual localizada no bairro de mesmo nome.

Manifestantes contrários ao governo são revistados pela PM em Copacabana (RJ). As manifestações de críticas ao presidente Jair Bolsonaro acontecem após o inquérito que investiga as Fake News contra ministros do STF Crédito: BÁRBARA DIAS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

BRASÍLIA

Em Brasília o presidente Jair Bolsonaro participou dos protestos. Montado num cavalo e sem máscara protetora, circulou entre manifestantes que participavam de um ato pró-governo na Praça dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (31).