Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Protestos em Washington por morte de George Floyd fecham Casa Branca
Estados Unidos

Protestos em Washington por morte de George Floyd fecham Casa Branca

Protestos tomaram as ruas de várias cidades dos EUA nesta sexta (29), como Nova York, Chicago, Los Angeles e Atlanta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 08:23

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 08:23

Casa Branca
Casa Branca Crédito: Pexels/Creative Commons
A Casa Branca teve todos os seus acessos fechados por cerca de uma hora no fim da tarde desta sexta (29), quando uma multidão se aproximou do local durante um protesto pela morte de George Floyd, homem negro morto por sufocamento por um policial branco.
Protestos tomaram as ruas de várias cidades dos EUA nesta sexta (29), como Nova York, Chicago, Los Angeles e Atlanta.
Na capital Washington, os manifestantes chegaram à Casa Branca às 19h07 (20h07 em Brasília), depois de percorrerem a rua 14, uma das mais movimentadas da cidade, cheia de bares e restaurantes.
A maioria era jovem. Grande parte usava máscaras nesse primeiro dia de reabertura das atividades na capital americana.
Cerca de 40 agentes do serviço secreto americano estavam do lado de fora da Casa Branca, havia snipers posicionados no telhado. O acesso à Casa Branca foi fechado temporariamente, e repórteres que estavam do lado de dentro e tinham participado de uma entrevista coletiva não puderam sair da sala onde estavam.

Veja Também

Em protesto nos EUA, repórter negro da CNN é detido, já o repórter branco não

Com faixas "eu não consigo respirar", "vidas negras importam", "justiça" e "silêncio é violência", gritavam "não atirem", de mãos para o alto, e outras palavras de ordem, como "foda-se a polícia".
Por volta das 19h30, alguns manifestantes forçaram as grades colocadas em frente à Casa Branca e houve correria. Manifestantes disseram que spray de pimenta foi lançado, e alguns começaram a atirar garrafas de água e objetos na direção da polícia.
Outros integrantes do protesto pediram calma e a situação se acalmou.
Floyd teve o pescoço pressionado por um policial, que usou seu joelho para sufocá-lo. Ele avisou aos policiais diversas vezes que não conseguia respirar, mas foi ignorado.
O registro da ação policial feito por testemunhas viralizou, causando revolta e uma onda de protestos que teve vários incêndios em Minneapolis, cidade onde a morte ocorreu.

Veja Também

Lebron James e a postura que todo ídolo pode ter para levar reflexão aos fãs

O governador, Tim Walz, e os prefeitos de Minneapolis, Jacob Frey, e da vizinha St. Paul, Melvin Carter, decretaram toque de recolher a partir das 20h desta sexta-feira (22h em Brasília).
Apenas socorristas, jornalistas e pessoas que vão ou voltam do trabalho poderão circular. Quem violar as regras pode ser preso, segundo Walz.
No entanto, manifestantes seguiram nas ruas mesmo após o horário determinado, e houve confronto com as forças de segurança. Manifestantes ajoelharam no chão e ergueram as mãos, mas foram alvos de bombas de gás.
Em Atlanta, houve protestos ao redor da sede da emissora CNN. O confronto entre manifestantes e policiais adentrou as dependências da TV. A emissora exibiu imagens ao vivo de bombas explodindo no hall de entrada do prédio, onde policiais e manifestantes seguiram em conflito.

Veja Também

EUA mostram sinais de melhora mas vivem risco de nova onda do coronavírus

EUA acusam Coreia do Norte de lavar dinheiro para escapar de sanções

Governo avalia que reversão de veto dos EUA não deve ocorrer em breve

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados