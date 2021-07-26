Multinacional vai abrir centro de distribuição no ES e criar 139 empregos

Whirlpool vai abrir centro de distribuição na Serra Crédito: Ricardo Teles/Divulgação/Whirlpool

A Whirlpool, gigante mundial do setor de eletrodomésticos que no Brasil detém marcas como Consul, Brastemp e KitchenAid, vai abrir uma central de distribuição no Espírito Santo. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (26), pelo governador Renato Casagrande

Em publicação no Twitter, Casagrande afirmou que o empreendimento será instalado em um condomínio logístico no bairro Porto Canoa, na Serra, em uma área de 33 mil m². A investimento será de R$ 5,9 milhões e a expectativa é de que sejam gerados 139 empregos diretos e indiretos.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann, a empresa foi atraída através do programa de prospecção ativa, que busca apresentar as vantagens do Espírito Santo para companhias do Brasil e do exterior. Segundo ele, foi a vocação logística do Estado que motivou a vinda da Whirlpool.

"Com a pandemia, aumentou muito o e-commerce e também a necessidade de entregar os produtos mais rapidamente para o consumidor. Por isso, essas empresas têm que ter centros de distribuição em locais estratégicos. O Espírito Santo é estratégico pra chegar na Bahia e outros Estados do Nordeste, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, região Centro-Oeste, Brasília e outras", afirma.

Hoffmann acredita que no futuro a operação da empresa no Estado cresça, podendo se expandir para além da atividade logística.

"Vamos discutir com eles a instalação de uma unidade fabril aqui também, investimentos na área de pesquisa e inovação em novos produtos. Estamos começando um namoro e se Deus quiser vamos conseguir mais a frente fazer com que essa relação cresça porque é muito importante para o nosso desenvolvimento", avalia.

