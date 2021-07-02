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Investigação

Bolsa notifica Banestes após disparada em preço de ações

Ações preferenciais saltaram 24% somente durante a manhã desta quinta-feira (1). Banco diz não saber o que causou as oscilações

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 21:17

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jul 2021 às 21:17
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
O Banestes recebeu um ofício da Bolsa de Valores de São Paulo por um aumento repentino na venda de ações Crédito: Carlos Alberto Silva
A performance das ações do Banestes nesta quinta-feira (1) gerou curiosidade entre atores do mercado financeiro, após aumento repentino no volume de papeis do banco comercializados. Nesta quinta-feira (1), a Bolsa de Valores brasileira (B3) enviou um ofício à empresa perguntando se algum fato poderia ter motivado o movimento.
De acordo com o documento, o preço das ações preferenciais do banco subiram 24,96% durante a manhã, o que, segundo a B3, é considerado atípico. A alta dos papéis ordinários até as 11h27 foi de 9,11%. Contudo, os preços se normalizaram ao longo do pregão.
A média de ações preferenciais comercializadas por dia nos últimos nove dias foi de aproximadamente 2,4 mil.  Nesta quinta-feira, porém, as negociações de papéis deste tipo chegaram a 41,9 mil. As ações ordinárias também apresentaram um aumento substancial. Foram 241,6 mil movimentações nesta quinta-feira (1). Somando-se os últimos nove dias, haviam sido vendidas ou compradas 204,3 mil ações do banco, uma média de 22,7 mil por dia.

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Em recuperação judicial, Heringer levanta suspeita após ações dispararem

Em resposta ao ofício, o Banestes declarou que não tem conhecimento de informações relevantes ainda não divulgadas que justifiquem as oscilações na venda de ações. O banco ainda ressaltou que qualquer fato que tenha potencial efeito sobre o mercado será imediatamente divulgado.
É a segunda vez em poucos meses que uma empresa do Espírito Santo desperta a atenção da B3 por movimentação atípica. Em meados de abril, uma repentina alta das ações da Fertilizantes Heringer foi questionada pela instituição. As ações da companhia, que está em recuperação judicial, chegaram a apresentar valorização de mais de 800% no primeiro semestre deste ano.

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