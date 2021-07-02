Bolsa notifica Banestes após disparada em preço de ações

O Banestes recebeu um ofício da Bolsa de Valores de São Paulo por um aumento repentino na venda de ações Crédito: Carlos Alberto Silva

A performance das ações do Banestes nesta quinta-feira (1) gerou curiosidade entre atores do mercado financeiro, após aumento repentino no volume de papeis do banco comercializados. Nesta quinta-feira (1), a Bolsa de Valores brasileira (B3) enviou um ofício à empresa perguntando se algum fato poderia ter motivado o movimento.

De acordo com o documento, o preço das ações preferenciais do banco subiram 24,96% durante a manhã, o que, segundo a B3, é considerado atípico. A alta dos papéis ordinários até as 11h27 foi de 9,11%. Contudo, os preços se normalizaram ao longo do pregão.

A média de ações preferenciais comercializadas por dia nos últimos nove dias foi de aproximadamente 2,4 mil. Nesta quinta-feira, porém, as negociações de papéis deste tipo chegaram a 41,9 mil. As ações ordinárias também apresentaram um aumento substancial. Foram 241,6 mil movimentações nesta quinta-feira (1). Somando-se os últimos nove dias, haviam sido vendidas ou compradas 204,3 mil ações do banco, uma média de 22,7 mil por dia.

