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3ª parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em fevereiro nesta sexta (2)

Dinheiro foi depositado em 19 de junho e só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem. Agora os recurso também pode ser sacado ou transferido para outras contas

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 19:12
Dinheiro do auxílio emergencial
Dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Silmara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (02) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em fevereiro. Os valores a serem retirados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
Agora, o recurso pode ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas pelos beneficiários. O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 19 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.

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Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

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