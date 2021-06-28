Vila Velha: trabalhadores da área cultural receberão auxílio de R$ 1.080

A Câmara Municipal aprovou o projeto de Lei "Bolsa Cultura Luisa Grinalda" Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

A Câmara de Vila Velha aprovou nesta segunda-feira (28), o projeto de Lei "Bolsa Cultura Luisa Grinalda". Ele consiste no fornecimento de bolsas de R$ 1.080 - divididas em 4 parcelas de R$ 270 - para artistas, produtores, artesãos e demais fazedores de cultura do município. O auxílio vem para diminuir os impactos econômicos e sociais devido às medidas de isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus.

O Projeto do Bolsa Cultura Luisa Grinalda foi aprovado por unanimidade. "O projeto apresentado é importante para resgatar a autoestima da cidade e dos moradores. Agora vamos fazer a publicação do edital e a programação é que no final de agosto os pagamentos sejam iniciados", explicou o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.

De acordo com o secretário, R$ 648 mil - retirados direto do tesouro do município - serão disponíveis para socorrer os trabalhadores. "O setor da cultura e de eventos é um dos que mais foi atingido e que mais dificuldade tem para conseguir colocar em prática aquilo que tem aptidão. E função disso, o prefeito entendeu a importância de buscar a forma de bolsa auxílio e poder chegar naqueles que mais precisam", diz o secretário.

DIREITO

A estimativa é que 600 fazedores de cultura sejam beneficiados. "Eles já possuem um cadastro, feito para ter acesso à Lei Aldir Blanc . O beneficiário vai receber quatro parcelas mensais de R$ 270 como auxílio emergencial, através de um cartão magnético e o recurso terá que ser utilizado em Vila Velha", ressalta o secretário.

Terá direito ao auxílio emergencial os trabalhadores que comprovarem domicílio em Vila Velha, atuação nas áreas artísticas e culturais comprovadas nos últimos 24 meses, ter renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou total de até três salários-mínimos, e estar cadastrado como artista na Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura (SEMTEC).