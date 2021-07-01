Jurong tem novo contrato de R$ 875 milhões para obra em navio da Petrobras

Casco da P-71 deixou o estaleiro chinês em dezembro de 2019 e foi transportado por rebocadores para o ES Crédito: CIMC Raffles/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Jurong recebe mais 875 milhões de reais para reformar plataforma da Petrobras

A estrutura foi originalmente projetada para ser implantada no campo de Tupi (antigo campo de Lula), também na bacia fluminense. Segundo informações divulgadas pela Jurong , que é subsidiária da Sembcorp Marine, o trabalho inclui a modificação dos sistemas existentes e integração de sistemas adicionais à plataforma para implantação na nova área. Para isso, a companhia receberá cerca de US$ 175 milhões (aproximadamente R$ 875 milhões, na cotação atual do dólar).

Medindo 316 metros de comprimento e 54 metros de largura, a plataforma P-71 é capaz de movimentar 150 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural em operação. A estrutura pode armazenar 1,6 milhão de barris e acomodar até 160 pessoas.

A entrega da embarcação está prevista para o último trimestre de 2022, ainda segundo informações divulgadas pela companhia. A empresa não esclareceu se realizará novas contratações para esta nova fase do projeto.

Quando o contrato entre a Petrobras e o EJA foi firmado, em 2018, a petroleira informou que a construção do casco, que é a primeira fase do projeto, ficaria por conta da empresa chinesa. Isso porque, no momento da licitação, não foram identificados no Brasil estaleiros com capacidade de atender a uma demanda daquele porte.



A Jurong ficou responsável pela segunda fase, que consiste na construção e montagem dos módulos, ou seja, do conjunto de equipamentos e válvulas responsáveis pela operação da plataforma.

“Este projeto oferece uma oportunidade de mostrar as capacidades do EJA para realizar projetos de engenharia complexos e de grande escala com adaptação rápida de design e layout submarino superior”, avaliou o presidente do Estaleiro, Guhan Thangavelu.