ES cria 7,4 mil empregos em maio e traz sinais de retomada da economia

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Em meio à crise da Covid-19 , que começa a desacelerar com o avanço da vacinação, o Espírito Santo criou 7.441 postos de trabalho no mês de maio, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (1), pelo Ministério da Economia

O levantamento, que mudou de metodologia desde 2020, mostra que em 2021 foram 24.033 mil vagas de emprego geradas. A pesquisa leva em consideração o número de pessoas contratadas em relação às demissões.

Nos últimos 12 meses, o Estado apresentou um saldo positivo de 57.410 novas admissões, mesmo com a pandemia tendo corroído a economia capixaba.

De acordo com o Novo Caged, o Estado capixaba tinha em maio do ano passado, no auge da turbulência causada pelo novo coronavírus, um estoque de 707.679 de pessoas atuando de carteira assinada. O número de empregados no mercado formal e privado saltou para 766.212.

O crescimento de 8,27% no volume de mão de obra formal foi a 11º maior alta do país, e 1,23 ponto percentual acima da média nacional.

O Caged mostra ainda que quase todos os segmentos econômicos capixabas tiveram resultado positivo no mês passado, exceto os setores de alojamento e alimentação, que fecharam 232 vagas; o de serviços domésticos, que extinguiram seis contratos; e o de arte e cultura, com o término de 60 vagas.

Entre as áreas produtivas que mais contrataram está o de serviços, com 2.322 postos, com destaque para as atividades administrativas (1.074), o de saúde (686) e educação (272).

A retomada das vendas também resultaram em bons dados para o mercado de trabalho formal, com a abertura de 1.882 postos no comércio. O agronegócio também mostrou grande peso nas contratações, com 1.418 novos postos ocupados.