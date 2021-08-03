Seis empresas seguem disputa para gestão de fundo de R$ 250 milhões do ES

Estação de tratamento de petróleo no Norte do ES: produção em terra e no mar geram royalties para o Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Banco de desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) divulgou o resultado da segunda fase da chamada pública para seleção de empresa gestora do Fundo de Investimento em Participação (FIP), vinculado ao Fundo Soberano. O banco coordena o processo seletivo para a gestora que estruturará o FIP Funses 01, um fundo na modalidade venture capital multiestratégia.

A Comissão de Avaliação, de acordo com os critérios qualificatórios/eliminatórios e classificatórios estabelecidos no edital, definiu as seis empresas que participarão da terceira fase da chamada pública. Nesta etapa, as gestoras farão apresentação oral das propostas e serão avaliadas por uma comissão.

A gestora de venture capital selecionada administrará um fundo de investimento, constituído exclusivamente com os recursos do Fundo Soberano (Funses), que é uma poupança formada com dinheiro dos royalties e participações especiais do petróleo. Esse fundo será um dos maiores da categoria no país, com aporte inicial de R$ 250 milhões.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destaca que a criação de um fundo de investimentos vinculado ao Fundo Soberano permite a potencialização de novos investimentos no Estado.

“A iniciativa é estratégica na gestão pública e está na vanguarda das políticas de desenvolvimento, aliando progresso econômico com responsabilidade social. O que o novo fundo nos permite é, a partir do investimento de receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural, buscar a atração de novos negócios, com emprego e renda para população”, explica.

A gestora selecionada terá um papel importante em todo o processo, sendo responsável pela análise das empresas, valoração, negociação, investimento, aceleração e desinvestimento. Via de regra, após a análise, negociação e diligências, o Fundo adquire um percentual de suas ações, ou seja, o FIP prospecta empresas e entra como sócio acionista por um período determinado.

“O Fundo, como acionista, traz experiência e boas práticas que apoiam a gestão e a governança da empresa. Assim, com o tempo, a empresa ganha expertise e resultados”, complementa o diretor-presidente.

Antera Gestão de Recursos Ltda;

Confrapar / SPE Nascenti S.A;



Garin Investimentos Ltda e Lótus Investimentos Ltda (Consórcio);



KPTL Investimentos Ltda;



Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda;



Trivèlla M3 Investimentos S.A.

