Papo de Colunista: a Findes e o futuro da indústria

Atualização
01/09/2021 - 7:55
Devido a problemas técnicos que provocaram a interrupção da live na semana passada, o Papo de Colunista desta quarta-feira (1º) terá continuidade com a presidente da Federação das Indústrias do ES, Cris Samorini. Pedimos desculpas a todos.
Presidente da poderosa Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini é a convidada da edição desta quarta-feira (1º) do Papo de Colunista de A Gazeta.
Há pouco mais de um ano no cargo, ocupado até então exclusivamente por homens, a empresária fala sobre o futuro da indústria capixaba e brasileira, os maiores desafios do setor, a situação econômica do país, a aposta na inovação e o governo Casagrande e Bolsonaro, entre outros assuntos.
Na 69ª edição do programa, a presidente da Findes também conta seus planos para a entidade (será candidata à reeleição?) e se pretende entrar na política e concorrer a um cargo público, como já se comenta nos bastidores. Para rever, aperte o play: