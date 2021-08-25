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#69 Podcast

Papo de Colunista: a Findes e o futuro da indústria

Presidente da Federação das Indústrias do ES, Cris Samorini é a convidada do programa. Ela fala sobre os desafios do setor, a situação econômica do país e seu futuro na entidade

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 08:31

Públicado em 

25 ago 2021 às 08:31
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Atualização

01/09/2021 - 7:55
Devido a problemas técnicos que provocaram a interrupção da live na semana passada, o Papo de Colunista desta quarta-feira (1º) terá continuidade com a presidente da Federação das Indústrias do ES, Cris Samorini. Pedimos desculpas a todos.
Presidente da poderosa Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini é a convidada da edição desta quarta-feira (1º) do Papo de Colunista de A Gazeta. 
Há pouco mais de um ano no cargo, ocupado até então exclusivamente por homens, a empresária fala sobre o futuro da indústria capixaba e brasileira, os maiores desafios do setor, a situação econômica do país, a aposta na inovação e o governo Casagrande e Bolsonaro, entre outros assuntos.
Na 69ª edição do programa, a presidente da Findes também conta seus planos para a entidade (será candidata à reeleição?) e se pretende entrar na política e concorrer a um cargo público, como já se comenta nos bastidores. Para rever, aperte o play:
O Papo de Colunista tem a participação dos jornalistas Leonel Ximenes e Rafael Braz. Vai ao ar às quartas-feiras, das 14h30 às 15h30, transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast

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