Expansão

Águia Branca faz aquisição no Centro-Oeste e coloca o pé no agronegócio

O maior grupo empresarial capixaba, de olho na forte expansão do agro, comprou concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas em Goiás e Mato Grosso

Públicado em 

02 jun 2023 às 13:58
Abdo Filho

Colunista

Equipamentos agrícolas New Holland - Colheitadeira
Equipamentos agrícolas New Holland  Crédito: Divulgação/New Holland
De olho no crescimento apresentado pelo agronegócio brasileiro nas últimas décadas e no que ainda vem pela frente, o Grupo Águia Branca resolveu entrar no segmento. A Divisão de Comércio da companhia adquiriu e já está operando quatro concessionárias New Holland em Mato Grosso e Goiás - nas cidades de Jataí (GO), Mineiros (GO), Alto Taquari (MT) e Caiapônia (GO). O investimento supera os R$ 100 milhões.
Operação nova, marca nova. O braço de agronegócio da Águia Branca vai se chamar Azul Agro Máquinas e Equipamentos. O nome nada tem a ver com a companhia aérea, onde o grupo capixaba tem uma participação acionária. Azul é a forma como os produtores rurais chamam os equipamentos da marca New Holland. As lojas oferecerão toda a linha de colheitadeiras, pulverizadores, tratores e plantadeiras.
"Há muito tempo a gente vinha pesquisando e analisando as oportunidades no agronegócio, que é o segmento que mais cresce no Brasil e vai continuar crescendo muito. Precisávamos entrar e conseguimos. É a primeira vez que atuamos no segmento, portanto, vamos trabalhar muito para aprender, mas a intenção é crescer a participação do agro dentro da Divisão de Comércio (reúne as concessionárias, revendas e demais operações ligadas ao comércio de autopeças do grupo)", disse Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.
A nova operação reforça a presença do Comércio da Águia Branca na região. "Temos três lojas da concessionária Kyoto, revendas Toyota, em Brasília. Agora, no agro, passamos a ter mais quatro lojas em dois estados diferentes. O Centro-Oeste tem a economia puxada pelo agronegócio, importante ter uma presença relevante por aqui, é o que estamos fazendo".

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

