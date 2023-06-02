Águia Branca faz aquisição no Centro-Oeste e coloca o pé no agronegócio

Operação nova, marca nova. O braço de agronegócio da Águia Branca vai se chamar Azul Agro Máquinas e Equipamentos. O nome nada tem a ver com a companhia aérea, onde o grupo capixaba tem uma participação acionária. Azul é a forma como os produtores rurais chamam os equipamentos da marca New Holland. As lojas oferecerão toda a linha de colheitadeiras, pulverizadores, tratores e plantadeiras.
"Há muito tempo a gente vinha pesquisando e analisando as oportunidades no agronegócio, que é o segmento que mais cresce no Brasil e vai continuar crescendo muito. Precisávamos entrar e conseguimos. É a primeira vez que atuamos no segmento, portanto, vamos trabalhar muito para aprender, mas a intenção é crescer a participação do agro dentro da Divisão de Comércio (reúne as concessionárias, revendas e demais operações ligadas ao comércio de autopeças do grupo)", disse Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.
A nova operação reforça a presença do Comércio da Águia Branca na região. "Temos três lojas da concessionária Kyoto, revendas Toyota, em Brasília. Agora, no agro, passamos a ter mais quatro lojas em dois estados diferentes. O Centro-Oeste tem a economia puxada pelo agronegócio, importante ter uma presença relevante por aqui, é o que estamos fazendo".