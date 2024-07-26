Infraestrutura estrangulada: as outras possibilidades ferroviárias do ES

Um outro projeto importante em andamento é a EF-352, que, virando realidade, se chamará Ferrovia Ministro Alysson Paolinelli (ministro durante o governo de Ernesto Geisel, considerado um dos grandes responsáveis pela modernização do agronegócio brasileiro). Tocado pela Macro Investimentos, o trajeto começa em Presidente Kennedy, percorre Minas Gerais e vai até Anápolis (GO), conectando-se à Ferrovia Norte-Sul. O objetivo é integrar a região Centro-Oeste ao Porto Central, projetado para ser construído na cidade do litoral Sul do Estado. O plano está caminhando dentro da burocracia estatal e as conversas com investidores estão acontecendo.

As novas estruturas tirariam o Espírito Santo da incômoda posição de ser dependente de apenas uma ferrovia. Importante lembrar que dois portos (um operando e outro ainda no papel) de grande porte podem ser os grandes beneficiários das duas novas ferrovias: Açu, em São João da Barra (Norte do Rio), e Central (que ainda é projeto), em Presidente Kennedy. Projetos que, se desenvolvendo na plenitude, colocam o Brasil e, claro, o Espírito Santo, em um novo patamar de infraestrutura logística.