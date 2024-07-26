Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Infraestrutura estrangulada: as outras possibilidades ferroviárias do ES

Ter ferrovias tem correlação direta com o tamanho dos investimentos que são e serão feitos em complexos portuários. ES tem bons projetos que precisam sair do papel

Públicado em 

26 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Transporte - caminhão - ferrovia
Crédito: Carlos Alberto
Na coluna de quarta-feira (24), dissemos, aqui neste espaço, que a solução para os gargalos logísticos (destacadamente nos terminais portuários) do Espírito Santo passavam fundamentalmente pelas ferrovias. Ter bons acessos tem correlação direta com o tamanho dos investimentos que são e serão feitos em complexos portuários. Hoje, a única operacional no Estado é a Vitória-Minas, administrada pela Vale. Passam por ela uma série de mercadorias, mas o objetivo fundamental é movimentar minério de ferro. Ampliar a irrigação ferroviária do Estado - muito bem localizado do ponto de vista brasileiro e mundial (no meio do Atlântico Sul) - é fundamental para os capixabas, claro, mas também para o Brasil.
Uma das propostas, como dito na coluna de quarta, é melhorar a eficiência do Corredor Centro-Leste, dando uma solução para a Serra do Tigre (em Minas Gerais), o que conectaria de maneira produtiva a malha ferroviária capixaba ao Brasil Central, berço do agronegócio. Saindo do papel, seria muito bom para o Espírito Santo, mas a dependência da Vitória-Minas seguiria sendo a mesma. É importante, portanto, que a coisa vá além, e tem projetos em andamento para isso.
A própria Vale já se comprometeu a fazer uma ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta (Porto de Ubu, da Samarco). Há ainda um debate acontecendo em Brasília sobre o tema, o que tem atrapalhado o andamento do projeto, mas o plano é tratado como sólido. Em princípio, será um ramal da Vitória-Minas, mas, no médio prazo, a ideia do governo federal é que este seja o primeiro passo da estrada de ferro que ligará o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O ministro dos Transportes, Renan Filho, já disse, em visita ao Estado, que o governo federal está trabalhando para colocar a modelagem de pé.
Um outro projeto importante em andamento é a EF-352, que, virando realidade, se chamará Ferrovia Ministro Alysson Paolinelli (ministro durante o governo de Ernesto Geisel, considerado um dos grandes responsáveis pela modernização do agronegócio brasileiro). Tocado pela Macro Investimentos, o trajeto começa em Presidente Kennedy, percorre Minas Gerais e vai até Anápolis (GO), conectando-se à Ferrovia Norte-Sul. O objetivo é integrar a região Centro-Oeste ao Porto Central, projetado para ser construído na cidade do litoral Sul do Estado. O plano está caminhando dentro da burocracia estatal e as conversas com investidores estão acontecendo.
As novas estruturas tirariam o Espírito Santo da incômoda posição de ser dependente de apenas uma ferrovia. Importante lembrar que dois portos (um operando e outro ainda no papel) de grande porte podem ser os grandes beneficiários das duas novas ferrovias: Açu, em São João da Barra (Norte do Rio), e Central (que ainda é projeto), em Presidente Kennedy. Projetos que, se desenvolvendo na plenitude, colocam o Brasil e, claro, o Espírito Santo, em um novo patamar de infraestrutura logística.

Veja Também

Ministro dos Portos vai convocar reunião em Brasília para contornar crise no ES

Espírito Santo registra quebra na safra do café conilon

Mercado imobiliário: Javé se prepara para lançar R$ 1,5 bilhão até 2026

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Porto de Vitória Vale SA ES Sul ES Norte Estrada de Ferro Vitória a Minas Infraestrutura Porto Central Porto da Imetame (Aracruz) Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados