Ministro dos Portos vai convocar reunião em Brasília para contornar crise no ES

"Vamos chamar, para os próximos dias, uma reunião, em Brasília, para debater o problema e encontrar uma solução emergencial. Todos os lados serão convocados para apresentarem as suas dores e, claro, sugestões. Vamos chamar operadores, autoridade portuária, entidades, empresários e representantes da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). É um compromisso meu acomodar as demandas dos setores automotivo, do café, da rocha e todos os demais. Vamos achar uma solução", disse o ministro na posse de Paulo Baraona como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo.