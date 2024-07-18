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Vports vai oferecer áreas dentro do porto para empresas de rochas e café

Concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória vai procurar empresários do setor e apresentar propostar para solucionar entraves

Públicado em 

18 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Operação do Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Vports, concessionária responsável pela administração do complexo portuário de Vitória, vai procurar, nos próximos dias, representantes dos setores de café e rochas ornamentais do Espírito Santo. A ideia é colocar todas as boas ideias possíveis na mesa, vindas dos dois lados do balcão, para que o gargalo logístico apontado pelos empresários seja solucionado ou, pelo menos, amenizado. Entre as possibilidades que serão trazidas pela autoridade portuária está o arrendamento de áreas específicas dentro do porto para a operação focada em café e rochas.

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Ainda não está claro para os executivos da Vports se a abertura de espaços específicos para os setores dentro da área primária do complexo resolve o problema, mas a proposta será levada aos dirigentes do Centro do Comércio de Café de Vitória e Centrorochas. A falta de contêineres no mundo, por exemplo, é grave, portanto, não haverá saída fácil. Entretanto, operadores portuários, que conhecem muito bem as cadeias do café e da rocha, já estão de olho nas possibilidades abertas pela crise (a proposta de exportar café sem usar contêiner vem daí).
Na última sexta-feira (12), Centro do Comércio de Café de Vitória e Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais) divulgaram uma carta reclamando muito do que chamaram de esgotamento da capacidade do terminal de contêineres do Porto de Vitória. A Vports, por sua vez, afirma que o movimento aumentou muito nos primeiros meses do ano. De acordo com a concessionária, na média do Brasil, o movimento de cargas subiu 6%, aqui no Porto de Vitória, entre janeiro e abril, a expansão foi de 35%. Olhando apenas para contêineres os números são mais fortes: ampliação de 24% no Brasil e de 58% no Porto de Vitória.
O problema não é pequeno e está dado. A ver o que virá como solução. O comércio exterior responde por mais de 50% do Produto Interno Bruto do Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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