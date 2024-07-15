"A Vports precisa dar respostas", cobra Ferraço após reclamação de empresários

"Os embarques e desembarques tiveram um expressivo crescimento aqui no Estado nos primeiros seis meses do ano. Tem um desafio aí, afinal, o Porto de Vitória, por uma série de questões, não consegue mais comportar a demanda. O calado é limitado, não tem área para a manobra de navios maiores e há limitação de retroárea. Sabemos disso tudo, mas a Vports precisa dar respostas, é possível melhorar e a concessionária precisa caminhar em uma velocidade maior, apesar das limitações e do forte aumento de demanda nos primeiros meses do ano. Os setores de rochas ornamentais e café, que são muito importantes para a economia do Espírito Santo, estão perdendo competitividade e, portanto, estão certos em reclamar, a solução precisa vir logo. O governo do Espírito Santo apoia os dois setores no pleito. Estamos alinhados", disse o vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.