Gigante da logística do ES amplia área de operação em Cariacica

A GDL Logística, um dos maiores operadores do comércio internacional capixaba, está em expansão. Além da nova unidade, em Viana, que por ora vai ser exclusiva para carros,
as estruturas principais, às margens da Rodovia do Contorno, em Cariacica, vai ser ampliada em 200 mil m², se aproximando de 1 milhão de m². Os galpões também estão sendo expandidos. A GDL é um dos maiores Centro Logístico Industrial Aduaneiro (Clia) do Brasil.
"Estamos investindo mais de R$ 15 milhões só na ampliação e modernização. O Espírito Santo é um Estado geograficamente bem localizado, está ampliando a sua infraestrutura logística e possui um equilíbrio institucional que se destaca no cenário nacional. Tudo isso atrai negócios e, consequentemente, cargas. Estamos preparados para o crescimento atual, puxado principalmente pelos carros elétricos, e para o que ainda está por vir. Tem muito trabalho pela frente, mas as perspectivas são positivas", disse Philippe Masse, CEO da GDL.
O executivo faz questão destacar a importância atual da importação de carros para o comércio exterior capixaba,
mas que o olhar não se restringe a isso. "Nossa estrutura, em Cariacica, tem muitos carros e estamos ampliando a área dedicada a eles em Viana, mas o movimento vai além. O maquinário de linha amarela (voltadas para construção civil e mineração) vem aumentando muito a sua entrada pelo Estado, enxergamos muito potencial também para o maquinário do agronegócio e temos observado um avanço relevante das cargas consolidadas (produtos diversos e de diferentes clientes em um mesmo contêiner). Tem muita comida e bebida, de alto valor agregado, entrando por aqui. Queremos aumentar este tipo de operação".
A GDL iniciou suas atividades em 2018, a partir de um acordo entre Tegma e Silotec, que são sócias no empreendimento.