Gigante da logística do ES amplia área de operação em Cariacica

"Estamos investindo mais de R$ 15 milhões só na ampliação e modernização. O Espírito Santo é um Estado geograficamente bem localizado, está ampliando a sua infraestrutura logística e possui um equilíbrio institucional que se destaca no cenário nacional. Tudo isso atrai negócios e, consequentemente, cargas. Estamos preparados para o crescimento atual, puxado principalmente pelos carros elétricos, e para o que ainda está por vir. Tem muito trabalho pela frente, mas as perspectivas são positivas", disse Philippe Masse, CEO da GDL.