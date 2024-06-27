Em expansão, gigante da logística do ES vai abrir filial em Viana

"Vamos ter capacidade para 5 mil carros no novo espaço, que será uma filial da nossa operação principal, que fica na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Podemos chegar até a 200 mil m². Estamos, agora, olhando para a importação de carros, que vem crescendo e seguirá forte nos próximos anos, mas a GDL vai seguir buscando mais cargas e agregar valor à operação. Além disso, enxergamos um potencial enorme de expansão do Espírito Santo como hub logístico brasileiro e internacional", explicou Philippe Masse, CEO da GDL.