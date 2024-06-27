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Comércio exterior

Em expansão, gigante da logística do ES vai abrir filial em Viana

Trata-se de uma área de 100 mil m², da GDL, que servirá, no primeiro momento, para armazenar veículos importados que já passaram pelo processo de nacionalização

Públicado em 

27 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Expansão da GDL, em Viana
Expansão da GDL, em Viana Crédito: Divulgação/GDL
A GDL, maior operador logístico do Espírito Santo, vai abrir uma unidade em Viana, às margens da BR 262, bem perto do viaduto de acesso à BR 101. Trata-se de uma área de 100 mil m² que servirá, no primeiro momento, para armazenar veículos importados que já passaram pelo processo de nacionalização. Com o boom de importação de carros, principalmente elétricos, por que passa o Estado, os operadores estão investindo forte para ganharem fôlego e não perderem clientes.
"Vamos ter capacidade para 5 mil carros no novo espaço, que será uma filial da nossa operação principal, que fica na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Podemos chegar até a 200 mil m². Estamos, agora, olhando para a importação de carros, que vem crescendo e seguirá forte nos próximos anos, mas a GDL vai seguir buscando mais cargas e agregar valor à operação. Além disso, enxergamos um potencial enorme de expansão do Espírito Santo como hub logístico brasileiro e internacional", explicou Philippe Masse, CEO da GDL.
No ano passado, cerca de 90 mil carros entraram no Brasil pelos terminais capixabas. Um negócio que movimentou, em 2023, US$ 1,9 bilhão. Para 2024, as perspectivas são as melhores possíveis. Nos primeiros meses do ano, a expansão superou os 200%.
A GDL iniciou suas atividades em 2018, a partir de um acordo entre Tegma e Silotec, que são sócias no empreendimento.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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