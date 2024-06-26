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Infraestrutura

Definido o relator do processo da BR 101 do ES no Tribunal de Contas

Trata-se de um dos últimos passos antes de o martelo ser batido. A expectativa é de que o plenário do TCU faça o julgamento até o final de agosto

Públicado em 

26 jun 2024 às 11:32
Abdo Filho

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Abdo Filho

Nova ponte sobre o Rio Jucu, uma das obras executadas pela Eco101
Nova ponte sobre o Rio Jucu, uma das obras executadas pela Eco101 Crédito: Eco101/Divulgação
O ministro Walton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, foi sorteado como relator do processo que irá definir os rumos da renegociação do contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. Trata-se de um dos últimos passos antes de o martelo ser batido. A expectativa é de que o plenário do TCU faça o julgamento até o final de agosto.
Walton Rodrigues conhece bem a situação da 101 capixaba. Ele era o primeiro revisor do processo, relatado pelo ministro Vital do Rêgo, que autorizou, em agosto do ano passado, a renegociação de contratos de concessão de infraestrutura (rodovias, ferrovias, aeroportos e etc) sem a necessidade de uma nova licitação, algo muito mais moroso. A renegociação da BR 101, que foi devolvida pela concessionária EcoRodovias à União em julho de 2022, é pioneira no Brasil.
Na noite desta terça-feira (26), a EcoRodovias anunciou a assinatura de mais um aditivo de contrato com o governo federal prorrogando em mais seis meses a operação do trecho concedido, da divisa com o Rio de Janeiro até a Bahia. É tempo mais do que suficiente para um desfecho da situação no Tribunal de Contas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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BR 101 Economia espírito santo Tribunal de Contas da União (TCU)
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