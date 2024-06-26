Definido o relator do processo da BR 101 do ES no Tribunal de Contas

Walton Rodrigues conhece bem a situação da 101 capixaba. Ele era o primeiro revisor do processo, relatado pelo ministro Vital do Rêgo, que autorizou, em agosto do ano passado, a renegociação de contratos de concessão de infraestrutura (rodovias, ferrovias, aeroportos e etc) sem a necessidade de uma nova licitação, algo muito mais moroso. A renegociação da BR 101, que foi devolvida pela concessionária EcoRodovias à União em julho de 2022, é pioneira no Brasil.