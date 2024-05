EcoRodovias aceita proposta do TCU e solução para BR 101 se aproxima

A EcoRodovias aceitou a proposta feita pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União e, com isso, a saída para o imbróglio da BR 101 no Espírito Santo nunca esteve tão próxima. A expectativa é de que o caso suba para o plenário do TCU muito em breve e o martelo esteja batido em 60 dias.



“O fato é que está tudo consolidado entre as partes envolvidas: ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), Tribunal de Contas e Eco101. A Secex (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos), composta por técnicos, fez uma contraproposta e a concessionária aceitou. Portanto, já não há mais nada que impeça a solução. Diria que estamos na cara do gol”, assinalou o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, responsável por acompanhar o caso por parte do governo capixaba.