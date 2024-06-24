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Saúde privada

Unimed Vitória fecha parceria com o Hcor, de São Paulo

O objetivo é avançar na gestão administrativa e melhorar os serviços prestados no Hospital Unimed Vitória e na Maternidade Unimed

Públicado em 

24 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Hospital Unimed na avenida Leitão da Silva em Itararé
Hospital Unimed, na avenida Leitão da Silva, em Itararé Crédito: Vitor Jubini
A Unimed Vitória fechou um acordo com a Associação Beneficente Síria, o Hcor, para a realização de um amplo trabalho nas áreas de operação e finanças da cooperativa. O objetivo é avançar na gestão administrativa e melhorar os serviços prestados no Hospital Unimed Vitória e na Maternidade Unimed. A expectativa é que o impacto financeiro da consultoria nos negócios alcance os R$ 200 milhões. A assinatura do contrato se dará na manhã desta segunda-feira (24), em Vitória.

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"Sabemos que o cenário de saúde suplementar é desafiador no Brasil, mas colaborações como essa nos permitem enxergar novos caminhos e nos tornarmos vanguardistas no mercado. É assim que alcançaremos cada vez mais o nosso propósito de garantir o melhor cuidado: com eficiência técnica, valorização das pessoas e humanização dos serviços. O objetivo é tornar a gestão mais eficiente para garantir o aprimoramento constante da área da saúde”, explicou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.
"A Consultoria Hcor traz consigo uma expertise profunda e um histórico comprovado em transformar operações e impulsionar resultados no setor", disse o CEO do Hcor, Fernando Torelly.
A Associação Beneficente Síria começou os seus trabalhos em 1918, com a Associação do Sanatório Sírio, criada para auxiliar órfãos da Primeira Guerra Mundial. Depois, voltou suas atenções para o tratamento da tuberculose. Nos anos 60, em nova evolução, foi inaugurado o Hospital do Coração, Hcor, especializado em cirurgia torácica. De lá para cá, só fez crescer e ampliar o escopo de atuação. Hoje, é uma das instituições de saúde mais respeitadas no Brasil e no mundo. O médico cardiologista e ex-ministro da Saúde Adib Jatene, morto em 2014, é um dos pais do Hcor.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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