Unimed Vitória fecha parceria com o Hcor, de São Paulo

Hospital Unimed, na avenida Leitão da Silva, em Itararé Crédito: Vitor Jubini

A Unimed Vitória fechou um acordo com a Associação Beneficente Síria, o Hcor, para a realização de um amplo trabalho nas áreas de operação e finanças da cooperativa. O objetivo é avançar na gestão administrativa e melhorar os serviços prestados no Hospital Unimed Vitória e na Maternidade Unimed. A expectativa é que o impacto financeiro da consultoria nos negócios alcance os R$ 200 milhões. A assinatura do contrato se dará na manhã desta segunda-feira (24), em Vitória.

"Sabemos que o cenário de saúde suplementar é desafiador no Brasil, mas colaborações como essa nos permitem enxergar novos caminhos e nos tornarmos vanguardistas no mercado. É assim que alcançaremos cada vez mais o nosso propósito de garantir o melhor cuidado: com eficiência técnica, valorização das pessoas e humanização dos serviços. O objetivo é tornar a gestão mais eficiente para garantir o aprimoramento constante da área da saúde”, explicou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.

"A Consultoria Hcor traz consigo uma expertise profunda e um histórico comprovado em transformar operações e impulsionar resultados no setor", disse o CEO do Hcor, Fernando Torelly.