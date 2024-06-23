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Negócios

As pretensões de uma gigante dos investimentos no Espírito Santo

Executivos da Vinci Partners,  uma das maiores plataformas de investimento do Brasil, estiveram no Estado na semana passada. Eles já possuem investimentos por aqui e querem mais

Públicado em 

23 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios
Convento da Penha visto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Parte do alto comando da Vinci Partners, uma das maiores plataformas de investimento do Brasil, esteve em Vitória e Vila Velha na semana que passou. Vieram anunciar um aporte de R$ 36 milhões no Shopping Praia da Costa, comprado pela Vinci em 2020, e, claro, observar novas oportunidades no Espírito Santo.
"É um Estado que se destaca por sua organização, isso chama a atenção do investidor, inclusive a nossa, claro", explicou Rodrigo Coelho, sócio da Vinci e responsável pela área imobiliária. "O Espírito Santo vem tendo um crescimento econômico importante nos últimos anos, isso impacta positivamente o setor imobiliário. Além disso, temos situações fora da curva, caso do mercado de galpões logísticos, onde já temos investimentos na Serra e Cariacica".
Em 2021, a gestora investiu R$ 286,9 milhões na compra do Porto Canoa LOG, na Serra, que tem 93 mil m² de área bruta locável. Um ano antes, já havia adquirido um galpão de 15,5 mil m², na Rodovia do Contorno, em Cariacica, que é 100% ocupado pela Ambev. "Seguimos atentos para os galpões logísticos, afinal, o Estado é muito bem localizado e está recebendo investimentos relevantes em portos. Além disso, vamos, em breve, entrar no segmento de imóveis residenciais. É um movimento que ainda será iniciado no Brasil e o Espírito Santo está no nosso radar", adiantou Coelho.
Sobre shoppings, o executivo disse que o objetivo é fortalecer a operação do Shopping Praia da Costa. "Vamos investir forte na melhoria e na modernização do Praia da Costa. É um empreendimento muito bem localizado, que confiamos muito".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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