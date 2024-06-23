As pretensões de uma gigante dos investimentos no Espírito Santo

"É um Estado que se destaca por sua organização, isso chama a atenção do investidor, inclusive a nossa, claro", explicou Rodrigo Coelho, sócio da Vinci e responsável pela área imobiliária. "O Espírito Santo vem tendo um crescimento econômico importante nos últimos anos, isso impacta positivamente o setor imobiliário. Além disso, temos situações fora da curva, caso do mercado de galpões logísticos, onde já temos investimentos na Serra e Cariacica".
Em 2021, a gestora investiu R$ 286,9 milhões na compra do Porto Canoa LOG, na Serra, que tem 93 mil m² de área bruta locável. Um ano antes, já havia adquirido um galpão de 15,5 mil m², na Rodovia do Contorno, em Cariacica, que é 100% ocupado pela Ambev. "Seguimos atentos para os galpões logísticos, afinal, o Estado é muito bem localizado e está recebendo investimentos relevantes em portos.
Além disso, vamos, em breve, entrar no segmento de imóveis residenciais. É um movimento que ainda será iniciado no Brasil e o Espírito Santo está no nosso radar", adiantou Coelho.
Sobre shoppings, o executivo disse que o objetivo é fortalecer a operação do Shopping Praia da Costa. "Vamos investir forte na melhoria e na modernização do Praia da Costa. É um empreendimento muito bem localizado, que confiamos muito".