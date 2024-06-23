As pretensões de uma gigante dos investimentos no Espírito Santo

"É um Estado que se destaca por sua organização, isso chama a atenção do investidor, inclusive a nossa, claro", explicou Rodrigo Coelho, sócio da Vinci e responsável pela área imobiliária. "O Espírito Santo vem tendo um crescimento econômico importante nos últimos anos, isso impacta positivamente o setor imobiliário. Além disso, temos situações fora da curva, caso do mercado de galpões logísticos, onde já temos investimentos na Serra e Cariacica".