Gigante canadense já prospecta negócios para a ZPE de Aracruz

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Aracruz,
cuja autorização para implantação será assinada nesta quinta-feira (27) pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já está movimentando o mercado nacional e até internacional. Esteve nesta quarta, em Aracruz, a CEO, no Brasil, da gigante canadense Colliers, Paula Casarini. Ela veio conhecer o projeto da Imetame para Barra do Riacho. Conversou com o comando da empresa capixaba e saiu bastante satisfeita com o que viu.
"O projeto une um hub portuário a uma ZPE. É grandioso e de muito impacto, além de ficar em uma localização estratégica na geografia brasileira e global. Importante destacar que a região, além da ZPE, possui Sudene,
ou seja, tem vários benefícios tributários, cambiais e também de financiamento. O potencial disso aqui é enorme, vamos trabalhar forte para vender o projeto no Brasil e também no exterior", assinalou a executiva, lembrando que a Colliers está em mais de 60 países.
A corporação canadense, com quase 20 mil funcionários em todo o planeta e US$ 92 bi em ativos sob sua gestão, é especializada em fazer arranjos imobiliários. Um de seus negócios principais é procurar área para quem tem empresa e empresa para quem tem área. "Vejo potencial para indústrias, empresas de bens de consumo, tecnologia, tradings... Em um mundo globalizado, a companhia pode importar peças do mundo todo e montar o produto aqui na ZPE de Aracruz, transformando o projeto em uma plataforma mundial de produção. É possível fazer, vamos começar a vender a ideia".
Não é a primeira vez que a Colliers, que aqui no Estado trabalha em parceria com a InVix Imóveis, faz negócios no Espírito Santo. Em 2021, a companhia intermediou a compra do complexo logístico Porto Canoa Log, na Serra, pela Vinci Logística. Um negócio de R$ 286,9 milhões. "O potencial logístico do Espírito Santo é reconhecidamente muito bom, a ZPE coloca a região em outro nível", sublinhou Paula Casarini.
Paula Casarini, em sua visita ao Estado, também esteve com os executivos da Vports e com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.