Gigante canadense já prospecta negócios para a ZPE de Aracruz

A corporação canadense, com quase 20 mil funcionários em todo o planeta e US$ 92 bi em ativos sob sua gestão, é especializada em fazer arranjos imobiliários. Um de seus negócios principais é procurar área para quem tem empresa e empresa para quem tem área. "Vejo potencial para indústrias, empresas de bens de consumo, tecnologia, tradings... Em um mundo globalizado, a companhia pode importar peças do mundo todo e montar o produto aqui na ZPE de Aracruz, transformando o projeto em uma plataforma mundial de produção. É possível fazer, vamos começar a vender a ideia".