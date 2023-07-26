A agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin no Espírito Santo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, virá ao Espírito Santo
nesta quinta-feira (27) para uma curta, porém relevante agenda. Ele chegará por volta das 8h e partirá no começo da tarde. A agenda foi fechada na noite desta terça-feira (25).
Às 9h, está prevista uma entrevista de Alckmin para o jornalista Mario Bonella, apresentador do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta
. Na sequência, o vice-presidente parte para o Palácio Anchieta, para uma reunião com o governador Renato Casagrande, onde serão discutidos os temas pendentes do Espírito Santo junto ao governo federal - BR 101, 262, ferrovia até o Rio de Janeiro
, Contorno do Mestre Álvaro e reforma tributária estarão entre eles.
Por fim, às 11h, o ex-governador de São Paulo vai participar, no Álvares Cabral, da solenidade em comemoração aos 65 anos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Na ocasião, o vice-presidente também vai assinar a autorização para a instalação da ZPE de Aracruz.
Não está prevista visita a nenhuma empresa, como chegou a ser cogitado.