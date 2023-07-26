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Visita importante

A agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin no Espírito Santo

O vice-presidente da República virá ao Estado nesta quinta-feira (27) para uma curta, porém relevante agenda. Ele chegará por volta das 8h e partirá no começo da tarde

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 21:29

Públicado em 

25 jul 2023 às 21:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O vice-presidente, Geraldo Alckmin
Ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin visitá o Palácio Anchieta e a Findes Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, virá ao Espírito Santo nesta quinta-feira (27) para uma curta, porém relevante agenda. Ele chegará por volta das 8h e partirá no começo da tarde. A agenda foi fechada na noite desta terça-feira (25).
Às 9h, está prevista uma entrevista de Alckmin para o jornalista Mario Bonella, apresentador do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. Na sequência, o vice-presidente parte para o Palácio Anchieta, para uma reunião com o governador Renato Casagrande, onde serão discutidos os temas pendentes do Espírito Santo junto ao governo federal - BR 101, 262, ferrovia até o Rio de Janeiro, Contorno do Mestre Álvaro e reforma tributária estarão entre eles.

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Por fim, às 11h, o ex-governador de São Paulo vai participar, no Álvares Cabral, da solenidade em comemoração aos 65 anos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Na ocasião, o vice-presidente também vai assinar a autorização para a instalação da ZPE de Aracruz.
Não está prevista visita a nenhuma empresa, como chegou a ser cogitado.

Correção

26/07/2023 - 6:39
Inicialmente foi informado que a solenidade em comemoração aos 65 anos da Findes seria no prédio da Federação, na Reta da Penha. O texto foi corrigido.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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