Governo federal confirma 1ª ZPE privada do país em Aracruz, diz Casagrande

Que ótima notícia! O Presidente da República em exercício @geraldoalckmin acabou de me informar que a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Brasil foi aprovada e será em Aracruz. Ele virá ao ES para assinar a resolução no próximo dia 27/07. #ZPE #ES #Exportação

Hoje, em todo o país, apenas duas ZPEs estão em operação: Pecém (CE) e Parnaíba (PI). A mais conhecida e relevante é a de Pecém, justamente por conta da integração da ZPE com o porto local. Os insumos utilizados pelas empresas ali instaladas entram pelo terminal. Além disso, grande parte do que é produzido na zona de livre comércio é enviado para o resto do mundo pelo complexo portuário.