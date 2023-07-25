Antiga área do BB: Galwan vai lançar o prédio mais alto de Vitória

Terreno do Opportunity e da Galwan em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Galwan vai lançar em outubro, na antiga área do Banco do Brasil, na Enseada do Suá, os edifícios mais altos de Vitória, com 138,49 metros, no limite permitido pelo cone de aproximação do aeroporto: 138,57 metros. A autorização para que a obra seja iniciada foi dada nesta terça-feira (25) pela prefeitura de Vitória. O Banco Opportunity, dono de uma parte do terreno, é um dos permutantes, mas o projeto é todo da incorporadora de Vila Velha.

O empreendimento, batizado de Vernissage (por conta da bela vista), terá duas torres, ficará em um espaço de quase 11 mil m² e terá 103,4 mil m² de área construída. Serão 240 unidades de três e quatro quartos (entre 120 m² e 560 m²), um investimento que se aproximará dos R$ 700 milhões. "Estamos tendo todo o cuidado para que o empreendimento se torne um ícone de Vitória. Trata-se de uma área única e um local único, a Galwan sabe disso e vai entregar o que tem de melhor, que valoriza Vitória e o mercado imobiliário como um todo", assinalou José Luís Galvêas, presidente da Galwan.

O metro quadrado do empreendimento deve ficar perto dos R$ 15 mil, mas, Galvêas faz questão de destacar, o orçamento ainda não está fechado e esse valor pode mudar. "Trabalhamos no modelo de incorporação por administração a preço de custo, portanto, esses valores ainda precisam ser fechados, o que acontecerá no final de setembro para fazermos o lançamento em outubro". As obras vão começar quando a comercialização alcançar 60% do empreendimento, isso deve se dar até o final do ano. Portanto, a expectativa é de movimento de obra no começo de 2024.

O primeiro andar do Vernissage ficará a 33 metros do chão (11º de um prédio comum). Antes dele, as garagens, área de lazer completa e um mall fechado com 5 mil m² no térreo, que será administrado pela Galwan. "A ideia é ter um mix, com uma loja âncora e mais algumas, três ou quatro satélites, mas que tenham sinergia. Podemos ter como âncora uma loja de carros, um supermercado, uma grande varejista ou uma grande operação de alimentação. Isso ainda está sendo estudado, o que sabemos é que não vai atrapalhar a vida dos moradores. Esse lojão vai ter um andar de estacionamento só para ele, com acesso exclusivo", explicou José Luís Galvêas.