Bode na sala: Petrobras busca saída para a unidade de gás de Anchieta

Inaugurada em 27 de outubro de 2010, a UTGSUL custou, na época, R$ 900 milhões. Corrigido pela inflação (IPCA) do período, isso dá algo perto de R$ 2 bilhões. De acordo com a Petrobras, a instalação tem tecnologia mais aderente ao gás do pós-sal. Acontece que grande parte da produção, atualmente, vem do pré-sal e acaba indo para a unidade de tratamento de Cacimbas (Linhares), que tem uma tecnologia mais adequada.