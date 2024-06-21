Bode na sala: Petrobras busca saída para a unidade de gás de Anchieta

Inaugurada em 27 de outubro de 2010, a UTGSUL custou, na época, R$ 900 milhões. Corrigido pela inflação (IPCA) do período, isso dá algo perto de R$ 2 bilhões. De acordo com a Petrobras, a instalação tem tecnologia mais aderente ao gás do pós-sal. Acontece que grande parte da produção, atualmente, vem do pré-sal e acaba indo para a unidade de tratamento de Cacimbas (Linhares), que tem uma tecnologia mais adequada.
"A UTGSUL foi concebida para viabilizar a produção de petróleo e gás natural dos campos marítimos de produção localizados no Sul do Estado do Espírito Santo. Contudo, ao longo dos anos, houve declínio natural da produção de gás das unidades localizadas nestes campos e interligadas à UTGSUL", explica a Petrobras.