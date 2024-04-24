As alternativas da Petrobras para a unidade de gás de Anchieta

Os mais atentos à nota da Petrobras sobre o tema devem ter reparado o uso da palavra "disponível". "A Petrobras informa que a Unidade de Processamento do Sul Capixaba (UTGSul) encontra-se atualmente disponível para processamento de gás e dentro da sua capacidade nominal de operação". A chave para a solução do nó, na visão de quem entende, passa justamente por colocar a estrutura - que custou R$ 900 milhões (R$ 1,9 bi a preço de hoje) e tem capacidade para tratar 2,5 milhões de m³ de gás por dia - à disposição de outras empresas, afinal, a Petrobras seguirá focada no pré-sal.