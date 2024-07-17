O receio por trás das críticas aos gargalos do Porto de Vitória

"Estamos criticando a gestão. Cargas muito importantes para a nossa economia, casos do café e das rochas, estão perdendo espaço dentro do porto por causa da explosão de movimento que tivemos neste primeiro semestre. A nossa competitividade está indo embora, por isso, estamos reclamando. Mas só chegamos nesse nível de falta de estrutura porque, durante décadas, a Codesa, enfim, o poder público, não fez os investimentos necessários. Acreditamos no modelo privado e seguimos apoiando, isso não está em discussão. Uma relação saudável também precisa conviver com as críticas, que são construtivas, é justamente isso que está acontecendo agora", disse um empresário sob reserva.