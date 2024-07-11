Wellness dobra quantidade de academias e vai para fora do ES

Academia Wellness Club, Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Fundada, em 2009, pelos empresários Leon Sayegh e João Paulo Máximo, a capixaba Wellness Club transformou-se, nos últimos anos, em uma rede de academias. Hoje, são 20 mil alunos espalhados por dez unidades em Vitória, Vila Velha, Linhares e Serra. Até o final do ano serão 20, todas no Espírito Santo. O próximo passo será iniciar a caminhada fora do Estado.

"O nosso plano de expansão foi planejado para começar em 2020, mas aí veio a pandemia. No começo o nosso segmento foi dos mais afetados, mas a volta foi extraordinária. Colocamos o plano de crescimento da Wellness para rodar a partir de 2021. Nosso faturamento deve avançar 70% em 2024", explicou Sayegh.

Um grupo de investidores do Espírito Santo entrou forte no projeto do empresário, afinal, os números não são pequenos. Somente em 2024 o investimento chega aos R$ 50 milhões. Hoje, a Wellness gera 250 empregos diretos e 450 indiretos, até o final do ano isso deve dobrar.