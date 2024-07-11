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Mercado fitness

Wellness dobra quantidade de academias e vai para fora do ES

Fundada em 2009, a capixaba Wellness Club transformou-se em uma rede, são 20 mil alunos espalhados por dez unidades. Até o final do ano serão 20

Públicado em 

11 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Academia Wellness Club, Jardim da Penha
Academia Wellness Club, Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Fundada, em 2009, pelos empresários Leon Sayegh e João Paulo Máximo, a capixaba Wellness Club transformou-se, nos últimos anos, em uma rede de academias. Hoje, são 20 mil alunos espalhados por dez unidades em Vitória, Vila Velha, Linhares e Serra. Até o final do ano serão 20, todas no Espírito Santo. O próximo passo será iniciar a caminhada fora do Estado.
"O nosso plano de expansão foi planejado para começar em 2020, mas aí veio a pandemia. No começo o nosso segmento foi dos mais afetados, mas a volta foi extraordinária. Colocamos o plano de crescimento da Wellness para rodar a partir de 2021. Nosso faturamento deve avançar 70% em 2024", explicou Sayegh.

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Um grupo de investidores do Espírito Santo entrou forte no projeto do empresário, afinal, os números não são pequenos. Somente em 2024 o investimento chega aos R$ 50 milhões. Hoje, a Wellness gera 250 empregos diretos e 450 indiretos, até o final do ano isso deve dobrar.
"Vamos fechar 2024 com 20 academias, todas aqui no Estado. A meta é chegar ao final de 2025 com 35, já com unidades no Rio de Janeiro, sul da Bahia e leste de Minas Gerais. Temos um bom projeto e bons parceiros, por isso, estamos caminhando bem e vamos seguir crescendo", assinalou o empresário.
Alguns dos investidores da Wellness também estão no projeto da CasaFruti, rede de varejo de hortifrutigranjeiros fundada por um grupo de empresários capixabas e que tem um ambicioso plano de expansão, principalmente no Rio de Janeiro, para os próximos anos. Por serem negócios com boa sinergia, Wellness devem caminhar juntos em alguns projetos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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