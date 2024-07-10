Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Empresa capixaba fecha contrato com rede de hospitais do México

A Engemédica, empresa capixaba de gestão, consultoria e engenharia clínica e hospitalar, vai atuar dentro da Rede Mac, que tem 21 hospitais em todo o México

Públicado em 

10 jul 2024 às 16:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Engemédica, empresa capixaba de gestão hospitalar
Engemédica, empresa capixaba de gestão hospitalar Crédito: Divulgação/Engemédica
A Engemédica, empresa capixaba de gestão, consultoria e engenharia clínica e hospitalar, acaba de fechar um contrato com a Rede Mac, uma das maiores redes de hospitais do México, com 21 unidades, 1,1 mil leitos e mais de dez mil equipamentos. A Engemédica terá como missão organizar a gestão do conglomerado e auxiliar na expansão do negócio. O objetivo da Rede Mac é chegar aos 30 hospitais até final de 2026.

Veja Também

Mais um capítulo da briga Unimed x Meridional. E vem mais por aí

"A nossa empresa faz a gestão de um hospital de ponta a ponta, da construção até a operação. Temos tecnologia, operacional e equipamentos, que permitem uma maior organização e eficiência para os negócios de saúde. A Rede Mac, que está em expansão, visa justamente isso. Vamos montar uma filial na Cidade do México para atender às demandas deste novo contrato. Sem dúvida é um grande avanço para a nossa empresa", disse Thayse Azeredo, sócia da Engemédica.
Uma das soluções que será empregada é o MedID, ferramenta desenvolvida pela própria Engemédica e que permite ganhos de produtividade e eficiência. "Nós desenvolvemos, aqui em Vitória, o MedID, que é um software de controle de equipamentos de saúde. Tudo é monitorado por inteligência artificial. Além de garantir a qualidade, o controle amplia a eficiência da máquina e identifica falhas antes que elas impeçam a utilização do aparelho. O ganho de produtividade é enorme", explicou a empresária.
O contrato com a Rede Mac já foi assinado e a operação será iniciada ainda no mês de julho. 

Veja Também

Municípios aceleram e investimentos batem recorde no ES. Veja lista

A homenagem aos fundadores do ES em Ação e os alertas para o futuro

Construtora compra antigo motel na Praia de Itaparica e vai fazer condomínio clube

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Saúde Tecnologia Negócios Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados