Empresa capixaba fecha contrato com rede de hospitais do México

Engemédica, empresa capixaba de gestão hospitalar Crédito: Divulgação/Engemédica

A Engemédica, empresa capixaba de gestão, consultoria e engenharia clínica e hospitalar, acaba de fechar um contrato com a Rede Mac, uma das maiores redes de hospitais do México, com 21 unidades, 1,1 mil leitos e mais de dez mil equipamentos. A Engemédica terá como missão organizar a gestão do conglomerado e auxiliar na expansão do negócio. O objetivo da Rede Mac é chegar aos 30 hospitais até final de 2026.

"A nossa empresa faz a gestão de um hospital de ponta a ponta, da construção até a operação. Temos tecnologia, operacional e equipamentos, que permitem uma maior organização e eficiência para os negócios de saúde. A Rede Mac, que está em expansão, visa justamente isso. Vamos montar uma filial na Cidade do México para atender às demandas deste novo contrato. Sem dúvida é um grande avanço para a nossa empresa", disse Thayse Azeredo, sócia da Engemédica.

Uma das soluções que será empregada é o MedID, ferramenta desenvolvida pela própria Engemédica e que permite ganhos de produtividade e eficiência. "Nós desenvolvemos, aqui em Vitória, o MedID, que é um software de controle de equipamentos de saúde. Tudo é monitorado por inteligência artificial. Além de garantir a qualidade, o controle amplia a eficiência da máquina e identifica falhas antes que elas impeçam a utilização do aparelho. O ganho de produtividade é enorme", explicou a empresária.