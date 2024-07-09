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Mercado imobiliário

Construtora compra antigo motel na Praia de Itaparica e vai fazer condomínio clube

A Javé Construtora vem acelerando nos últimos anos e está montando um relevante banco de terrenos. O terreno onde ficava o antigo Playboy tem 4,5 mil m²

Públicado em 

09 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Antigo Playboy Motel, em Itaparica, Vila Velha
Antigo Playboy Motel, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps
A Javé Construtora, junto com investidores parceiros, comprou a área onde, por décadas, funcionou o Playboy Motel, de frente para a Praia de Itaparica, em Vila Velha. É um terreno de 4,5 mil m², raridade em se tratando de um espaço consolidado e de frente para o mar. O negócio foi fechado em maio e a antiga estrutura está sendo demolida.

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O empreendimento que será construído ali ainda está sendo estudado, mas a ideia é fazer um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento deve se dar no segundo semestre do ano que vem. "Pelo local e pelo tamanho da área vai ser algo de impacto. O empreendimento vai ter uma ampla área de lazer e será de alto padrão. As unidades serão de quatro quartos. Estamos avaliando a possibilidade de fazer apartamentos de três quartos", explicou Diego Freire, diretor Comercial da Javé.
No mercado desde 2005, a construtora e incorporadora vem acelerando forte nos últimos anos. Apoiada por um grupo de investidores, a empresa está montando um relevante banco de terrenos principalmente em Vila Velha. Só para ficarmos em alguns exemplos: a Javé, além do Playboy Motel, tem a área onde antigamente funcionava o Chalé Motel, em Itapuã, e, recentemente, comprou duas casas, de frente para a Praia da Sereia, na Praia da Costa, que pertenciam às famílias de Eliezer Batista e Bethonico. Somadas, as áreas têm 2,4 mil m².

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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