Construtora compra antigo motel na Praia de Itaparica e vai fazer condomínio clube

Antigo Playboy Motel, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps

A Javé Construtora, junto com investidores parceiros, comprou a área onde, por décadas, funcionou o Playboy Motel, de frente para a Praia de Itaparica, em Vila Velha. É um terreno de 4,5 mil m², raridade em se tratando de um espaço consolidado e de frente para o mar. O negócio foi fechado em maio e a antiga estrutura está sendo demolida.

O empreendimento que será construído ali ainda está sendo estudado, mas a ideia é fazer um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento deve se dar no segundo semestre do ano que vem. "Pelo local e pelo tamanho da área vai ser algo de impacto. O empreendimento vai ter uma ampla área de lazer e será de alto padrão. As unidades serão de quatro quartos. Estamos avaliando a possibilidade de fazer apartamentos de três quartos", explicou Diego Freire, diretor Comercial da Javé.