Construtora compra antigo motel na Praia de Itaparica e vai fazer condomínio clube

A Javé Construtora, junto com investidores parceiros, comprou a área onde, por décadas, funcionou o Playboy Motel, de frente para a Praia de Itaparica, em Vila Velha. É um terreno de 4,5 mil m², raridade em se tratando de um espaço consolidado e de frente para o mar. O negócio foi fechado em maio e a antiga estrutura está sendo demolida.
O empreendimento que será construído ali ainda está sendo estudado, mas a ideia é fazer um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento deve se dar no segundo semestre do ano que vem. "Pelo local e pelo tamanho da área vai ser algo de impacto. O empreendimento vai ter uma ampla área de lazer e será de alto padrão. As unidades serão de quatro quartos. Estamos avaliando a possibilidade de fazer apartamentos de três quartos", explicou Diego Freire, diretor Comercial da Javé.
No mercado desde 2005, a construtora e incorporadora vem acelerando forte nos últimos anos. Apoiada por um grupo de investidores, a empresa está montando um relevante banco de terrenos principalmente em Vila Velha. Só para ficarmos em alguns exemplos: a Javé, além do Playboy Motel, tem a área onde antigamente funcionava o Chalé Motel, em Itapuã, e, recentemente, comprou duas casas, de frente para a Praia da Sereia, na Praia da Costa, que pertenciam às famílias de Eliezer Batista e Bethonico. Somadas, as áreas têm 2,4 mil m².