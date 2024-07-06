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Negócios

Papo de Valor #05: Espírito Santo tem tudo para virar uma plataforma de energia

O quinto episódio do videocast da coluna é com Márcio Félix Bezerra, que foi chefe da Petrobras no ES, secretário de Estado de Desenvolvimento, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia e hoje é empresário e presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural

Públicado em 

06 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Márcio Félix Bezerra, entrevistado do Papo de Valor #05, tem um currículo longo e qualificado. Engenheiro Eletrônico por formação, o executivo passou quase 40 anos na Petrobras. Aqui no Espírito Santo ele foi gerente-geral da companhia entre o final dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, período de muitos anúncios e descobertas (entre elas a do pré-sal). Ganhou tanto destaque que foi secretário de Estado de Desenvolvimento em governos de Paulo Hartung e Renato Casagrande. Márcio Félix também foi secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia no governo de Michel Temer (2016 a 2018). Hoje, é CEO da EnP e presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural.
"O Espírito Santo tem uma posição, do ponto de vista energético, muito interessante. Tem importantes reservas de petróleo e gás natural, tem uma infraestrutura pronta para tratamento e transporte de gás, tem um bom potencial para solar e muito potencial para eólica. Veja que temos a energia do presente (petróleo), a de transição (gás) e energia limpa (solar e eólica). O Espírito Santo, por tudo isso, tem tudo para ser uma plataforma completa de energia", explicou.

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Ele também se mostrou muito otimista com as perspectivas para a produção de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo. Hoje, está pouco acima dos 10 mil barris por dia, na visão de Félix é possível chegar aos 30 mil barris/dia em pouco tempo. "Além do aumento de produção, que já é uma ótima notícia, temos um aumento de investimento na perfuração de novos poços, fundamental para novas descobertas, e mais conexão e trabalho com o fornecedor local de serviços".  

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Abdo Filho entrevista Márcio Félix, CEO da EnP e presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás  Crédito: Carlos Alberto Silva

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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