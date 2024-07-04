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Saúde privada

Mais um capítulo da briga Unimed x Meridional. E vem mais por aí

Justiça estadual proíbe Unimed Vitória de fazer descredenciamento de serviços anunciado no final de maio. Cooperativa vai recorrer da decisão

Públicado em 

04 jul 2024 às 15:25
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rede Meridional
Hospital da rede Meridional Crédito: Divulgação/Meridional
O juiz Maurício Camata Rangel, da 4ª Vara Cível de Vitória, determinou que a Unimed Vitória não pode fazer o descredenciamento dos serviços de maternidade, oncologia e hemodinâmica prestados pela rede Meridional, que pertence à Kora Saúde. O anúncio da medida foi feito no final de maio e a mudança se daria no sábado, dia 6 de julho.  
O juiz aceitou os argumentos dos advogados da Kora sobre o fato de a medida da Unimed ter sido tomada no decorrer do contrato, colocando em risco o equilíbrio econômico-financeiro do acordo. "Não podem ser abstraídos os vultosos investimentos (cerca de R$ 167.567.613,00), revelando-se a medida atentatória ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro".
A Unimed Vitória garante que todas as medidas visam aumento de eficiência (operacional e na entrega do serviço), estão dentro do que é autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e que seguirá com o seu planejamento. Nos próximos dias os advogados da cooperativa buscarão o Judiciário para  derrubar a decisão de Maurício Camata. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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