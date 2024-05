Unimed Vitória exclui serviços e atendimento: veja as principais mudanças

A Unimed Vitória anunciou que, a partir de 6 de julho, vai fazer algumas mudanças em sua rede prestadora de serviços. Segundo a cooperativa médica, o redimensionamento da rede “faz parte do processo de aprimoramento dos serviços, com o objetivo de fortalecer a marca e de valorizar as unidades próprias da cooperativa”.



Para que esses serviços continuem a ser prestados, a Unimed Vitória sugere o atendimento em suas unidades próprias: Maternidade Unimed Vitória, Unimed Oncologia, Hospital Unimed, Pronto-Atendimento Unimed e a Unimed Diagnóstico, além dos prestadores credenciados pela cooperativa médica.