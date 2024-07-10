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Finanças

Municípios aceleram e investimentos batem recorde no ES. Veja lista

As 78 cidades do Espírito Santo, somadas, fizeram, em 2023, investimentos que chegaram a R$ 3,42 bilhões. Os dados são do anuário Finanças dos Municípios Capixabas

Públicado em 

10 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rotatória do sistema viário Eldes Scherrer Souza, na Serra
Nova Rotatória do Ó, na Serra. Investimento feito pelo município Crédito: Vitor Jubini
Os 78 municípios do Espírito Santo, somados, fizeram, em 2023, investimentos que chegaram a R$ 3,42 bilhões. Recorde histórico. O avanço em relação ao ano de 2022 foi de incríveis 56,1%. Os dados estão na revista "Finanças dos Municípios Capixabas", coordenada pela Aequus Consultoria. O dado chama ainda mais atenção quando comparado ao avanço total das receitas das prefeituras, que ficou em 9,7% (R$ 22,67 bilhões), e à expansão das despesas: 14,8% (R$ 21,65 bi).

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A Serra segue, como faz desde 2015, puxando a fila. No ano passado, os aportes ficaram em R$ 585 milhões. Vitória, dona do maior orçamento municipal do Estado, recuperou terreno (tinha ficado em quarto no ranking dos investimentos realizados em 2022) e ficou na segunda colocação em 2023: R$ 356,7 milhões. Vila Velha (R$ 252,8 milhões), Cariacica (R$ 239,1 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 237,1 milhões) aparecem na sequência.
"Os municípios estão experimentando uma época de liquidez poucas vezes observada. Isso se dá ainda por causa da injeção de recursos da época da pandemia, dos cortes que foram impostos durante a crise sanitária e pela retomada econômica mais rápida que o previsto. A suficiência financeira segue grande e o volume de investimentos só faz crescer, de maneira muito forte, desde 2022", explicou Alberto Borges, sócio da Aequus.
Em 2023, a participação dos investimentos nos gastos municipais totais ficou em 15,8%, outro recorde. Só para efeito de comparação, em 2022, eles ficaram em 11,6% e, em 2017, em 5,6%. As demais fatias da pizza ficaram com pessoal (41,4%), custeio da máquina (40,8%) e juros e amortização da dívida (2%).
Ranking do investimento:
  1. Serra - R$ 585 milhões
  2. Vitória - R$ 356,6 milhões
  3. Vila Velha - R$ 252,8 milhões
  4. Cariacica - R$ 239 milhões
  5. Presidente Kennedy - R$ 237,1 milhões
  6. Aracruz - R$ 144,5 milhões
  7. Cachoeiro - R$ 128,8 milhões
  8. Colatina - R$ 107,3 milhões
  9. Viana - R$ 94,7 milhões
  10. Linhares - R$ 92 milhões
  11. Marataízes - R$ 87,6 milhões
  12. Guarapari - R$ 73,4 milhões
  13. Nova Venécia - R$ 58,3 milhões
  14. São Mateus - R$ 55,7 milhões
  15. Anchieta - R$ 34,9 milhões
  16. Muniz Freire - R$ 32 milhões
  17. Pedro Canário - R$ 31,1 milhões
  18. Jaguaré - R$ 29,4 milhões
  19. Barra de São Francisco - R$ 28,9 milhões
  20. Sooretama - R$ 28,3 milhões
  21. Baixo Guandu - R$ 27,4 milhões
  22. São Gabriel da Palha - R$ 26,2 milhões
  23. São Roque do Canaã - R$ 25,3 milhões
  24. Águia Branca - R$ 24,5 milhões
  25. Santa Teresa - R$ 22,8 milhões
  26. Castelo - R$ 22,3 milhões
  27. Ecoporanga - R$ 21,9 milhões
  28. Domingos Martins - R$ 20,4 milhões
  29. Santa Maria de Jetibá - R$ 20,3 milhões
  30. Iúna - R$ 19,6 milhões

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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