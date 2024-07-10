Municípios aceleram e investimentos batem recorde no ES. Veja lista

Nova Rotatória do Ó, na Serra. Investimento feito pelo município Crédito: Vitor Jubini

Os 78 municípios do Espírito Santo, somados, fizeram, em 2023, investimentos que chegaram a R$ 3,42 bilhões. Recorde histórico. O avanço em relação ao ano de 2022 foi de incríveis 56,1%. Os dados estão na revista "Finanças dos Municípios Capixabas", coordenada pela Aequus Consultoria. O dado chama ainda mais atenção quando comparado ao avanço total das receitas das prefeituras, que ficou em 9,7% (R$ 22,67 bilhões), e à expansão das despesas: 14,8% (R$ 21,65 bi).

A Serra segue, como faz desde 2015, puxando a fila. No ano passado, os aportes ficaram em R$ 585 milhões. Vitória, dona do maior orçamento municipal do Estado, recuperou terreno (tinha ficado em quarto no ranking dos investimentos realizados em 2022) e ficou na segunda colocação em 2023: R$ 356,7 milhões. Vila Velha (R$ 252,8 milhões), Cariacica (R$ 239,1 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 237,1 milhões) aparecem na sequência.

"Os municípios estão experimentando uma época de liquidez poucas vezes observada. Isso se dá ainda por causa da injeção de recursos da época da pandemia, dos cortes que foram impostos durante a crise sanitária e pela retomada econômica mais rápida que o previsto. A suficiência financeira segue grande e o volume de investimentos só faz crescer, de maneira muito forte, desde 2022", explicou Alberto Borges, sócio da Aequus.

Em 2023, a participação dos investimentos nos gastos municipais totais ficou em 15,8%, outro recorde. Só para efeito de comparação, em 2022, eles ficaram em 11,6% e, em 2017, em 5,6%. As demais fatias da pizza ficaram com pessoal (41,4%), custeio da máquina (40,8%) e juros e amortização da dívida (2%).

Ranking do investimento: