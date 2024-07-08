Casagrande sobre acordo com Samarco, Vale e BHP: "para o ES está ok"

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se diz satisfeito com o andamento das negociações nas últimas semanas e já antecipa que vai votar pelo fechamento do acordo. "Para nós está ok". O mandatário capixaba, que prefere não dar datas e valores, afirma que está caminhando. "As coisas estão avançando, vai dar uma parada agora por causa do recesso do Judiciário, mas está andando".

O governo capixaba vinha defendendo um ajuste no valor a ser pago pelas companhias - o que em parte foi atendido na última proposta e ainda pode melhorar - e que a quitação se desse em um prazo menor que os 20 anos apresentado pelas empresas. Casagrande não entrou no detalhe do prazo, mas, ao que parece, o nó foi desatado.