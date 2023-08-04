Serra dispara no ranking dos investimentos e Vitória patina

Execução das obras na antiga rotatória do Ó, em Laranjeiras Crédito: Fernando Madeira

O município da Serra investiu R$ 364,3 milhões em 2022. É, disparado, o que mais investe, em termos absolutos, no Espírito Santo. Vila Velha e Cariacica vêm na sequência praticamente empatados - R$ 195,2 milhões e R$ 195 milhões, respectivamente. Vitória, por sua vez, que tem o maior orçamento entre as prefeituras do Estado, ficou na quarta colocação: R$ 160,9 milhões. Os dados estão na 29ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, que será lançado nos próximos dias.

O gráfico dos últimos dez anos mostra que só agora os municípios capixabas conseguem recuperar os números do início da década passada. Muito impactadas pelo fim do Fundap, em 2012, as prefeituras tiveram, a partir de 2013, de pisar no freio dos investimentos. Na sequência, a economia brasileira entrou em recessão (2015 e 2016).

A recuperação existe, mas varia muito. A Serra, que, em 2010, investiu pouco menos de R$ 300 milhões (todos os valores estão corrigidos pela inflação), já vem superando esse montante desde 2020. A Capital, por sua vez, aportou mais de R$ 500 milhões em obras e equipamentos em 2012. De lá para cá, nunca nem chegou perto disso. Em 2020, ano eleitoral, chegou a dar uma acelerada, mas voltou a patinar em 2021 e 2022.

Evolução dos investimentos nos maiores municípios do ES Crédito: Divulgação/Anuário Finanças dos Municípios