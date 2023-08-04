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Levantamento

Serra dispara no ranking dos investimentos e Vitória patina

Os dados estão na 29ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, que será lançado nos próximos dias

Públicado em 

04 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Execução das obras da primeira etapa da faixa exclusiva para transporte coletivo, antiga rotatória do Ó, em Laranjeiras
Execução das obras na antiga rotatória do Ó, em Laranjeiras Crédito: Fernando Madeira
O município da Serra investiu R$ 364,3 milhões em 2022. É, disparado, o que mais investe, em termos absolutos, no Espírito Santo. Vila Velha e Cariacica vêm na sequência praticamente empatados - R$ 195,2 milhões e R$ 195 milhões, respectivamente. Vitória, por sua vez, que tem o maior orçamento entre as prefeituras do Estado, ficou na quarta colocação: R$ 160,9 milhões. Os dados estão na 29ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, que será lançado nos próximos dias.
O gráfico dos últimos dez anos mostra que só agora os municípios capixabas conseguem recuperar os números do início da década passada. Muito impactadas pelo fim do Fundap, em 2012, as prefeituras tiveram, a partir de 2013, de pisar no freio dos investimentos. Na sequência, a economia brasileira entrou em recessão (2015 e 2016).
A recuperação existe, mas varia muito. A Serra, que, em 2010, investiu pouco menos de R$ 300 milhões (todos os valores estão corrigidos pela inflação), já vem superando esse montante desde 2020. A Capital, por sua vez, aportou mais de R$ 500 milhões em obras e equipamentos em 2012. De lá para cá, nunca nem chegou perto disso. Em 2020, ano eleitoral, chegou a dar uma acelerada, mas voltou a patinar em 2021 e 2022.
Evolução dos investimentos nos maiores municípios do ES
Evolução dos investimentos nos maiores municípios do ES Crédito: Divulgação/Anuário Finanças dos Municípios
Depois dos quatro maiores municípios do Estado aparecem: Linhares (R$ 81,2 milhões), Cachoeiro (R$ 73,1 milhões), Viana (R$ 66,8 milhões), Presidente Kennedy (R$ 61 milhões), Guarapari (R$ 53,7 milhões) e Aracruz (R$ 50,4 milhões).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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