Fecomércio-ES muda estrutura e anuncia novo superintendente

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, Idalberto Moro, está fazendo algumas mudanças na estrutura executiva da entidade. Cézar Wagner Pinto, aliado de longa data de Idalberto (da época que o Sincades atendia por Acades), vai assumir a diretoria Institucional da Fecomércio, cargo que passa a existir a partir de agora. O executivo vai acumular a nova função com a de superintendente do Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor).

O presidente da Fecomércio também definiu o nome do novo superintendente da entidade, cargo que, desde fevereiro, quando Dorval Uliana saiu da função, estava sendo ocupado interinamente por Cézar Pinto. Assume o advogado Wagner Júnior Correia, que estava como executivo da CDL Vitória. Cézar e Correia terão grande interlocução.

"São dois profissionais de muita qualidade, que irão fortalecer a Federação do Comércio do Espírito Santo e a nossa relação com todas as entidades e sindicatos. Importante dizer que estamos trabalhando forte para ampliar a presença da Fecomércio em todo o Estado, para sermos cada vez mais representativos. Hoje, para você ter uma ideia, não temos filiados no Sul do Espírito Santo e nem na Serra, que é a maior cidade. Vamos avançar com a nossa base, melhorar nosso relacionamento institucional e acelerar nossas entregas, falo de Sesc e Senac também, com uma operação de mais qualidade", assinalou Idalberto Moro.