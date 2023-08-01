Brametal investe em tecnologia e estuda novos negócios em Linhares

Fábrica da Brametal, às margens da BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação/Brametal

Agora em agosto, a Brametal inaugura sua unidade de suportes para painéis fotovoltaicos na fábrica de Linhares. É mais um passo da companhia, fundada em 1975, em Criciúma (SC), na diversificação de seus negócios. O investimento ficou na casa dos R$ 30 milhões. A Brametal é um dos grandes fornecedores, nas Américas, de estruturas metálicas para geração, distribuição, transmissão de energia elétrica e torres de telecomunicações.

Nos últimos anos, além dos suportes para painéis solares, foram incorporados três produtos ao catálogo da companhia: torres treliçadas para aerogeradores, torres metálicas monotubulares e iluminação pública. "Nosso setor está em uma grande mudança, as necessidades são outras, consequentemente, as oportunidades são muitas. Lançamos novas linhas nos últimos anos e vamos seguir nessa toada. Todo esse movimento, claro, demanda muito estudo e investimentos", explicou James Guerreiro, presidente da Brametal.