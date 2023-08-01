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Expansão

Brametal investe em tecnologia e estuda novos negócios em Linhares

Em paralelo ao movimento de diversificação caminham os investimentos em tecnologia. Só em 2024, na unidade do Norte do Estado, serão investidos R$ 30 milhões

Públicado em 

01 ago 2023 às 18:27
Abdo Filho

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Abdo Filho

Brametal
Fábrica da Brametal, às margens da BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação/Brametal
Agora em agosto, a Brametal inaugura sua unidade de suportes para painéis fotovoltaicos na fábrica de Linhares. É mais um passo da companhia, fundada em 1975, em Criciúma (SC), na diversificação de seus negócios. O investimento ficou na casa dos R$ 30 milhões. A Brametal é um dos grandes fornecedores, nas Américas, de estruturas metálicas para geração, distribuição, transmissão de energia elétrica e torres de telecomunicações.
Nos últimos anos, além dos suportes para painéis solares, foram incorporados três produtos ao catálogo da companhia: torres treliçadas para aerogeradores, torres metálicas monotubulares e iluminação pública. "Nosso setor está em uma grande mudança, as necessidades são outras, consequentemente, as oportunidades são muitas. Lançamos novas linhas nos últimos anos e vamos seguir nessa toada. Todo esse movimento, claro, demanda muito estudo e investimentos", explicou James Guerreiro, presidente da Brametal.
Em paralelo ao movimento de diversificação caminham os investimentos em tecnologia e automação da produção. Só no ano que vem, na unidade do Norte do Estado, serão investidos R$ 30 milhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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