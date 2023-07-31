Ferrovia Vitória-Rio: as possibilidades que, por ora, estão na mesa

Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta Crédito: Vale/Divulgação

A Vale, a pedido do governo do Espírito Santo, se comprometeu a fornecer o projeto de engenharia e todos os estudos ambientais do trecho entre Anchieta e Presidente Kennedy. Importante destacar que estão para sair do papel as obras do Porto Central, em Presidente Kennedy. A menos de 100 quilômetros (em linha reta), em São João da Barra (RJ), está o Porto do Açu. Açu e Central são terminais de grande porte e que estão muito ligados aos projetos de energia - gás, petróleo, solar, eólica offshore e hidrogênio. Um pacote que tem tudo para deslanchar e, consequentemente, chamar a atenção dos investidores.

A alternativa preferida do setor produtivo e do governo capixaba é que a continuidade da ferrovia até o Rio de Janeiro (até o Ubu trata-se de um ramal da Vitória-Minas) se dê pelo regime de autorização, que permite, desde 2021, a construção de estradas de ferro sem a necessidade de leilão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O tratamento dado ao investidor é menos burocrático e mais flexível que o da concessão, que exige a realização de leilão, com regras rígidas de participação e pagamento de contrapartida financeira à União. Na autorização, o investidor apresenta um projeto de construção ou reabilitação de um trecho. A ANTT faz a análise, não havendo impedimentos legais e locacionais, o projeto é autorizado.

Os investidores, inclusive a Vale (que está observando essa evolução), sabem do potencial da região - portuário e na produção de energia - e estão de olho no encaminhamento da situação. Para os portos, muito embora tenham o formato de indústrias no entorno, é muito importante estarem conectados aos grandes centros produtores e consumidores do país.