Fábrica da Selita vai voltar a produzir leite em pó no Sul do ES

Cooperativa de Laticínios Selita, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Renan Calabrez

Um time de técnicos vindos da Argentina está em Cachoeiro de Itapemirim reparando a torre da nova fábrica da Selita, responsável pela produção de leite em pó da cooperativa. O maquinário da unidade, que acabou dando problema, foi comprado no país vizinho. O objetivo de Rubens Moreira, presidente da Selita, é que a operação de leite em pó esteja restabelecida até 22 de outubro, quando a Selita completará 85 anos.

"Os técnicos estão reparando a unidade e, até outubro, a produção estará de volta", assinalou o executivo. Por conta da falta de leite no Estado, a fábrica não funcionará em plena capacidade. "Podemos produzir até 20 toneladas de leite em pó por dia, mas só poderemos funcionar com metade da capacidade, já que estamos com problema de produção", explicou.