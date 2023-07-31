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Agronegócio

Fábrica da Selita vai voltar a produzir leite em pó no Sul do ES

O objetivo de Rubens Moreira, presidente da Selita, é que a operação esteja restabelecida até 22 de outubro, quando a Selita completará 85 anos.

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

31 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim
Cooperativa de Laticínios Selita, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Renan Calabrez
Um time de técnicos vindos da Argentina está em Cachoeiro de Itapemirim reparando a torre da nova fábrica da Selita, responsável pela produção de leite em pó da cooperativa. O maquinário da unidade, que acabou dando problema, foi comprado no país vizinho. O objetivo de Rubens Moreira, presidente da Selita, é que a operação de leite em pó esteja restabelecida até 22 de outubro, quando a Selita completará 85 anos.
"Os técnicos estão reparando a unidade e, até outubro, a produção estará de volta", assinalou o executivo. Por conta da falta de leite no Estado, a fábrica não funcionará em plena capacidade. "Podemos produzir até 20 toneladas de leite em pó por dia, mas só poderemos funcionar com metade da capacidade, já que estamos com problema de produção", explicou.
Hoje, a capacidade instalada nos laticínios do Estado é de 1,8 milhão de litros de leite por dia, mas a produção que chega às fábricas não está chegando a 900 mil litros de leite. Uma força-tarefa montada por Secretaria da Agricultura, produtores, cooperativas e laticínios está em curso para revitalizar essa entrega o quanto antes.
A nova unidade da Selita, um investimento de R$ 130 milhões, foi inaugurada em outubro do ano passado. A capacidade da fábrica é para processar 850 mil litros de leite por dia. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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