Parcerias de governo e prefeituras com o setor privado ainda são raridade no ES

Obra em adutora da Cesan: companhia possui alguns contratos de PPP Crédito: Cesan

É enorme a margem de crescimento do governo do Estado e dos 78 municípios do Espírito Santo para fazer novas parcerias com o setor privado em busca de mais investimentos e melhores serviços à população. Aliás, de acordo com o Painel de Concessões e PPPs do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), ferramenta lançada recentemente pela instituição, estamos apenas engatinhando nesse quesito.

A lei que rege as parcerias público-privadas (PPPs) determina que a soma das despesas pagas como contraprestação do poder público à concessionária não pode ficar acima de 5% da receita corrente líquida do Estado e/ou município contratante. Em 2022, a despesa do governo do Estado com os contratos de PPPs correspondeu a 0,10% de sua receita corrente líquida - R$ 20,7 milhões. Em Vila Velha, foi de 0,16%, ou seja, R$ 2,36 milhões. Todos os entes com esse tipo de contrato em vigor no Estado estão na mesma situação. Os dados do painel são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas e homologadas por meio do sistema CidadES.

No Espírito Santo, de acordo com o Tribunal de Contas, há seis PPPs vigentes. Três delas têm a Cesan como poder concedente e são para obras e prestação de serviços de esgotamento sanitário nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha. As outras três têm como concedentes a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), para ampliação e operação do Programa Faça Fácil, e as Prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim e de Vila Velha - prestação dos serviços de iluminação pública.