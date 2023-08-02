Assaí negocia área no Aeroporto para abrir loja em Vitória

O Assaí Atacadista está negociando com Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, para a instalação de uma loja no entorno do terminal. As conversas estão andando, ainda não há nada assinado. Se tudo der certo, haverá um desfecho até o final do ano.
Os executivos do Assaí buscam áreas em Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Além, é claro, da negociação em curso em Vitória. Como o objetivo é se instalar em áreas urbanamente adensadas, não é simples encontrar boas áreas comerciais com espaço para a construção de lojas que, na média, têm mais de 5 mil m2 de área de venda.