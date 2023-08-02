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Assaí negocia área no Aeroporto para abrir loja em Vitória

A rede, que no ano passado faturou R$ 59,7 bilhões (o segundo maior do país para o segmento), inaugura sua primeira loja no Espírito Santo, na Serra, nesta quinta-feira (03)

Públicado em 

02 ago 2023 às 10:12
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade do Assaí Atacadista no bairro Planalto de Carapina, na Serra
Unidade do Assaí Atacadista no bairro Planalto de Carapina, na Serra Crédito: Abdo Filho
O Assaí Atacadista está negociando com Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, para a instalação de uma loja no entorno do terminal. As conversas estão andando, ainda não há nada assinado. Se tudo der certo, haverá um desfecho até o final do ano.
A rede, que no ano passado faturou R$ 59,7 bilhões (o segundo maior do país para o segmento), inaugura sua primeira loja no Espírito Santo, na Serra, nesta quinta-feira (03). São 273 em 24 estados. Em franca expansão nos últimos dez anos, a companhia vai abrir outras no Estado, na Grande Vitória e no interior.
Os executivos do Assaí buscam áreas em Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Além, é claro, da negociação em curso em Vitória. Como o objetivo é se instalar em áreas urbanamente adensadas, não é simples encontrar boas áreas comerciais com espaço para a construção de lojas que, na média, têm mais de 5 mil m2 de área de venda.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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