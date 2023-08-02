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Comércio exterior

Nova rota internacional estreia com o maior avião a operar por Vitória

A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo terminal, fechou com a Avianca Cargo um voo semanal entre Miami e Vitória. Serão trazidas cargas de alto valor

Públicado em 

02 ago 2023 às 18:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Na próxima terça-feira (08) começa a funcionar a nova rota internacional de carga do Aeroporto de Vitória. A Zurich Airport do Brasil fechou com a Avianca Cargo um voo semanal Miami-Vitória. O pouso será todas as terças, às 15h. Mais uma novidade: vai ser a maior aeronave a operar no terminal, um Airbus 330-220F, um avião código E. Os voos comerciais de maior porte que diariamente pousam na Capital são código C (A é o código das menores aeronaves e E é o das maiores).
Com envergadura de 60,3 metros, o cargueiro tem capacidade para 70 toneladas e transportará principalmente produtos eletrônicos e mercadorias de alto valor. Trata-se da segunda rota internacional de carga operada por Vitória. A outra, de responsabilidade da Latam, também parte de Miami. A aeronave da Latam é código D, portanto, um pouco menor que a da Avianca.
Este é mais um passo para fazer do Aeroporto de Vitória um hub logístico cada vez maior e importante para o Brasil. A Zurich vem sendo muito procurada pelos operadores por causa da localização do Espírito Santo, próximo dos grandes centros consumidores, e por causa dos incentivos fiscais.
No final de junho, a concessionária anunciou um acordo com a Azul para a construção de terminal de cargas doméstico usando o espaço do antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.
Além das duas rotas internacionais já mencionadas, o terminal capixaba tem uma rota nacional semanal.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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