Aeroporto de Vitória: Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

Parte do antigo saguão de passageiros do Aeroporto de Vitória, desativado em 2018, vai virar o novo terminal de cargas doméstico (Teca) da Azul. Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo espaço,
e a aérea assinaram o acordo na semana passada, a expectativa é de que a operação comece até o final do ano. O antigo terminal de passageiros de Vitória tem 5,3 mil m² de área construída, o armazém da Azul terá 2,5 mil m².
Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.
A Azul Cargo fará o transporte nacional de cargas, o terminal internacional é administrado pela PacLog. Importante frisar que todas as companhias aéreas que operam em Vitória possuem um Teca, de pequeno porte, para o despacho de bagagem. O que a Azul está fazendo é investir em um terminal bem maior, que terá acesso ao que chamamos de 'lado ar' do aeroporto (áreas fechadas de pátio e pista), o que agiliza muito o movimento de mercadorias. Em Vitória, nenhuma outra companhia aérea tem esse acesso.