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Logística

Aeroporto de Vitória: Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto, e a aérea assinaram o acordo na semana passada, a expectativa é de que a operação comece ainda em 2023

Públicado em 

26 jun 2023 às 16:43
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aeroporto de Vitória antigo
Antigo saguão do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Parte do antigo saguão de passageiros do Aeroporto de Vitória, desativado em 2018, vai virar o novo terminal de cargas doméstico  (Teca) da Azul. Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo espaço, e a aérea assinaram o acordo na semana passada, a expectativa é de que a operação comece até o final do ano. O antigo terminal de passageiros de Vitória tem 5,3 mil m² de área construída, o armazém da Azul terá 2,5 mil m².
Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.
A Azul Cargo fará o transporte nacional de cargas, o terminal internacional é administrado pela PacLog. Importante frisar que todas as companhias aéreas que operam em Vitória possuem um Teca, de pequeno porte, para o despacho de bagagem. O que a Azul está fazendo é investir em um terminal bem maior, que terá acesso ao que chamamos de 'lado ar' do aeroporto (áreas fechadas de pátio e pista), o que agiliza muito o movimento de mercadorias. Em Vitória, nenhuma outra companhia aérea tem esse acesso.  
Aeroporto de Vitória Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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