Aeroporto de Vitória: Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

Atualmente, a Azul Cargo transporta, em Vitória, 393 mil pacotes - 1,2 mil toneladas - por mês. Com a expansão, a empresa prevê uma demanda média de 432 mil pacotes (1,3 mil toneladas), um crescimento de 10%. Os produtos relacionados ao e-commerce representam boa parte da demanda da Azul Cargo - calçados, vinhos, eletrônicos em geral, peças automotivas e produtos farmacêuticos.

A Azul Cargo fará o transporte nacional de cargas, o terminal internacional é administrado pela PacLog. Importante frisar que todas as companhias aéreas que operam em Vitória possuem um Teca, de pequeno porte, para o despacho de bagagem. O que a Azul está fazendo é investir em um terminal bem maior, que terá acesso ao que chamamos de 'lado ar' do aeroporto (áreas fechadas de pátio e pista), o que agiliza muito o movimento de mercadorias. Em Vitória, nenhuma outra companhia aérea tem esse acesso.