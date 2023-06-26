Vix Logística recebe certificado para atuar dentro de aeroportos

O 'lado ar' é a parte operacional dos terminais aeroportuários. Entre o 'lado terra', onde todos podem circular, e o 'lado ar' há uma cerca operacional, cujo objetivo é evitar a entrada de animais ou pessoas e garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e das instalações. Para que uma empresa possa prestar serviços no 'lado ar', é preciso cumprir uma série de requisitos. A certificação obtida habilita a Vix a prestar serviços de apoio às aeronaves, passageiros, bagagem, carga e correio.