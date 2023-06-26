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Infraestrutura

Vix Logística recebe certificado para atuar dentro de aeroportos

Certificado de Regularidade em Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo permite à companhia do Grupo Águia Branca atuar no 'lado ar' de qualquer aeroporto do Brasil

Públicado em 

26 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avião chega a Vitória pela Praia de Camburi
Avião chega a Vitória pela Praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira
A Vix Logística, a maior empresa do Grupo Águia Branca, deu um importante passo rumo à diversificação de suas atividades. No mês passado, a companhia recebeu o Certificado de Regularidade em Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo (CRES). Assim, a empresa está habilitada para atuar no chamado 'lado ar' de qualquer aeroporto no Brasil, segmento logístico que ainda não era coberto pela Vix. Ou seja, é uma nova fronteira de expansão que se abre.
O 'lado ar' é a parte operacional dos terminais aeroportuários. Entre o 'lado terra', onde todos podem circular, e o 'lado ar' há uma cerca operacional, cujo objetivo é evitar a entrada de animais ou pessoas e garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e das instalações. Para que uma empresa possa prestar serviços no 'lado ar', é preciso cumprir uma série de requisitos. A certificação obtida habilita a Vix a prestar serviços de apoio às aeronaves, passageiros, bagagem, carga e correio.
Uma das maiores empresas de prestação de serviço logístico do Brasil e Mercosul, a Vix atua, hoje, em locação e gestão de frotas, traslado de pessoas, movimentação de cargas, logística automotiva e mobilidade urbana por aplicativo. São quase 10 mil funcionários e um faturamento que chegou a R$ 2,62 bilhões no ano passado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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