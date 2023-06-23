São Leopoldo Mandic investe R$ 25 milhões em campus na Serra

Projeto da São Leopoldo Mandic, na Serra Crédito: Divulgação/São Leopoldo Mandic

Especializada na área de saúde, a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP), investirá R$ 25 milhões na unidade que será construída dentro do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A nova sede da instituição fundada em 1972 funcionará em um espaço com mais de 3 mil m². O polo contará com pós-graduação em odontologia, nas áreas de implantodontia, harmonização orofacial, dentística, prótese, ortodontia, biomimética, cirurgia bucal, endodontia e odontopediatria.

O diretor-geral da instituição, José Luiz Junqueira, afirma que o espaço será de ponta. “Estamos apostando no mercado capixaba para a expansão da São Leopoldo Mandic. A mantenedora da faculdade desenhou uma escola equipada com tecnologia de ponta, fluxos digitais, tomografia, impressoras 3D, sedação consciente, apoio protético digital e aplicação ética da inteligência artificial em benefício do aprendizado e dos pacientes. Os alunos ainda poderão colocar em prática o aprendizado em um espaço exclusivo para atendimento, com capacidade para receber até 15 mil pacientes por mês”.

A Mandic do Shopping Mestre Álvaro será uma unidade modelo, com suporte necessário para os cursos de especialização através de salas de aula com transmissão simultânea. De imediato, a faculdade deve atender 600 alunos e, a longo prazo, a previsão é chegar a 3 mil estudantes por mês.