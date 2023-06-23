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Educação

São Leopoldo Mandic investe R$ 25 milhões em campus na Serra

Instituição de Campinas, fundada em 1972, é especializada em cursos da área de saúde e fará uma unidade dentro do Shopping Mestre Álvaro

Públicado em 

23 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Projeto da São Leopoldo Mandic, na Serra
Projeto da São Leopoldo Mandic, na Serra Crédito: Divulgação/São Leopoldo Mandic
Especializada na área de saúde, a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP), investirá R$ 25 milhões na unidade que será construída dentro do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A nova sede da instituição fundada em 1972 funcionará em um espaço com mais de 3 mil m². O  polo contará com pós-graduação em odontologia, nas áreas de implantodontia, harmonização orofacial, dentística, prótese, ortodontia, biomimética, cirurgia bucal, endodontia e odontopediatria.
O diretor-geral da instituição, José Luiz Junqueira, afirma que o espaço será de ponta. “Estamos apostando no mercado capixaba para a expansão da São Leopoldo Mandic. A mantenedora da faculdade desenhou uma escola equipada com tecnologia de ponta, fluxos digitais, tomografia, impressoras 3D, sedação consciente, apoio protético digital e aplicação ética da inteligência artificial em benefício do aprendizado e dos pacientes. Os alunos ainda poderão colocar em prática o aprendizado em um espaço exclusivo para atendimento, com capacidade para receber até 15 mil pacientes por mês”.
A Mandic do Shopping Mestre Álvaro será uma unidade modelo, com suporte necessário para os cursos de especialização através de salas de aula com transmissão simultânea. De imediato, a faculdade deve atender 600 alunos e, a longo prazo, a previsão é chegar a 3 mil estudantes por mês.
A Faculdade São Leopoldo Mandic possui outras oito unidades pelo país que oferecem cursos de pós-graduação e mais duas de graduação em Medicina - Araras (SP) e Limeira (SP). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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