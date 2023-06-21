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Grupo Coutinho, dono do Extrabom, compra o Super Faé, de Vila Velha

Com aquisição do tradicional supermercado de VV,  o grupo chega a 45 lojas em todo o Espírito Santo e ganha terreno na segunda maior cidade do Estado

Públicado em 

21 jun 2023 às 17:39
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Loja do Super Faé, em Vila Velha
Loja do Super Faé, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho
O Grupo Coutinho, dono do Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, acaba de anunciar a aquisição dos dois supermercados do tradicional Super Faé, de Vila Velha. Assim, o grupo chega a 45 lojas em todo o Espírito Santo e ganha terreno em Vila Velha, onde tem quatro lojas (de Extrabom e Extraplus) e passa a ter seis. Os estabelecimentos, que ficam em Praia das Gaivotas e Barramares, passarão a ser da bandeira Extrabom. O Grupo Coutinho assumirá as operações já na semana que vem. O valor do negócio não foi divulgado.  
De acordo com o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, as duas aquisições fazem parte da estratégia da empresa em ampliar sua atuação em Vila Velha, tendo sempre como foco o cliente e a sustentabilidade do negócio. “A cidade tem a segunda maior população do Espírito Santo e possui enorme potencial de crescimento econômico e de consumo.  Com as novas lojas, a marca Extrabom passará a contar com cinco unidades no município, ampliando a quantidade de atendimentos realizados. Queremos estar cada vez mais próximos dos consumidores, oferecendo um ambiente de compras com variedade em produtos, qualidade e preço justo. A chegada a mais regiões também fortalece nossa logística de e-commerce, ampliando os pontos físicos para clientes que optam pela compra online com retirada em loja”.
O plano estratégico do Grupo Coutinho prevê fechar 2025 com 50 lojas e faturamento de R$ 3 bilhões. Hoje, com a compra do Super Faé, são 45 estabelecimentos e uma receita que fechou 2022 em R$ 2,2 bilhões. Embora tenha quatro lojas em Colatina e São Mateus, o foco da expansão seguirá, pelo menos até o final de 2025, na Região Metropolitana de Vitória, mais precisamente na Capital, Cariacica e Vila Velha. Serra e Guarapari, claro, estão no radar, mas já contam com uma presença mais robusta da rede.
Para a mudança de gestão das operações, a loja situada em Praia das Gaivotas ficará fechada na segunda-feira (26) e será reaberta na terça-feira (27). Já a unidade de Barramares ficará fechada entre os dias 27 e 28, com a volta das atividades na quinta-feira (29). Os colaboradores que hoje atuam nas duas lojas integrarão o quadro efetivo do grupo, não sendo necessário, a princípio, a abertura de novas vagas de emprego.   

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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