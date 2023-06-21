Grupo Coutinho, dono do Extrabom, compra o Super Faé, de Vila Velha

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, as duas aquisições fazem parte da estratégia da empresa em ampliar sua atuação em Vila Velha, tendo sempre como foco o cliente e a sustentabilidade do negócio. “A cidade tem a segunda maior população do Espírito Santo e possui enorme potencial de crescimento econômico e de consumo. Com as novas lojas, a marca Extrabom passará a contar com cinco unidades no município, ampliando a quantidade de atendimentos realizados. Queremos estar cada vez mais próximos dos consumidores, oferecendo um ambiente de compras com variedade em produtos, qualidade e preço justo. A chegada a mais regiões também fortalece nossa logística de e-commerce, ampliando os pontos físicos para clientes que optam pela compra online com retirada em loja”.